Sayf, è uscito il nuovo brano Buona domenica

A febbraio Sayf ha presentato Tu mi piaci tanto in gara sul palco del Teatro Ariston conquistando il secondo posto nella classifica finale della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Nella serata delle cover l’artista ha proposto la canzone Hit the Road Jack con Alex Britti e Mario Biondi. Nell’estate dello scorso anno Sayf ha fatto ballare il pubblico con il tormentone Sto bene al mare in collaborazione con Marco Mengoni (FOTO) e Rkomi. Tra i suoi brani più popolari troviamo anche Money con Artie 5ive e Guè, Erica con Bresh e Fortuna con 22simba.