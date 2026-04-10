Sayf, è uscito il nuovo brano Buona domenica

Venerdì 8 maggio Sayf pubblicherà il suo primo album Santissimo. In attesa dell’uscita del disco, l’artista ha lanciato il brano Buona domenica. Attesa per l'inizio della tournée estiva
Reduce dal grande successo ottenuto con il brano Tu mi piaci tanto presentato in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, Sayf ha lanciato il nuovo singolo Buona domenica. Venerdì 8 maggio l’artista (FOTO) pubblicherà il suo primo album Santissimo.
sayf, è uscito il singolo buona domenica
Venerdì 8 maggio Sayf pubblicherà il suo primo album Santissimo. In attesa dell’uscita del disco, l’artista ha lanciato il brano Buona domenica. Il videoclip, pubblicato su YouTube, ha collezionato più di 30.000 visualizzazioni in meno di ventiquattro ore. Il 20 giugno Sayf darà il via al Santissimo Tour Estivo. Previsti concerti in numerose città italiane: da Bologna a Trento passando per Bari, Olbia ed Empoli. Ecco tutti gli appuntamenti live in programma:
- 20 giugno, Bologna
- 16 luglio, Assisi
- 31 luglio, Bari
- 6 agosto, Lignano Sabbiadoro
- 15 agosto, Olbia
- 28 agosto, Montesilvano
- 4 settembre, Empoli
- 5 settembre, Trento
Approfondimento
Sanremo 2026, Sayf con Tu mi piaci tanto. Testo e recensione
Oltre al tour estivo, Sayf sarà protagonista di un’altra lunga tournée in partenza da Genova. A ottobre l’artista porterà la sua musica sui palchi di altre quattro città: Torino, Padova, Milano e Roma. Questo il calendario con tutti i concerti:
- 18 luglio - Genova, Santissima Fest
- 14 ottobre - Torino, Teatro della Concordia
- 17 ottobre - Padova, Teatro Geox
- 21 ottobre - Milano, Alcatraz
- 22 ottobre - Milano, Alcatraz
- 27 ottobre - Roma, Atlantico
Approfondimento
Sayf, Alex Britti e Mario Biondi a Sanremo 2026: il testo della cover
A febbraio Sayf ha presentato Tu mi piaci tanto in gara sul palco del Teatro Ariston conquistando il secondo posto nella classifica finale della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Nella serata delle cover l’artista ha proposto la canzone Hit the Road Jack con Alex Britti e Mario Biondi. Nell’estate dello scorso anno Sayf ha fatto ballare il pubblico con il tormentone Sto bene al mare in collaborazione con Marco Mengoni (FOTO) e Rkomi. Tra i suoi brani più popolari troviamo anche Money con Artie 5ive e Guè, Erica con Bresh e Fortuna con 22simba.
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Chi è Sayf, il rapper italo-tunisino a Sanremo con Mi piaci tanto
Nato a Genova, classe 1999, è cresciuto anche artisticamente in Liguria prima di ritagliarsi il suo spazio sulla scena nazionale. La sua cifra, tra rap e cantautorato, lo ha già portato a collaborare, tra gli altri, con Marco Mengoni e Rkomi. Nella serata dei duetti sarà sul palco con Alex Britti e Mario Biondi con la cover di 'Hit The Road Jack'