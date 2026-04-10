Caterina Caselli compie 80 anni, la fotostoria della cantante. FOTO

Caterina Caselli compie 80 anni, la fotostoria della cantante di Nessuno mi può giudicare
Oggi, venerdì 10 aprile 2026, uno dei nomi leggendari delle sette note italiane spegne ottanta candeline. Per celebrare la sua carriera straordinaria nella musica e nell’industria discografica, ripercorriamo insieme tutte le tappe del suo viaggio nel successo. Nata a Modena nel 1946, è diventata una figura iconica dello spettacolo italiano, attraversando decenni di cambiamenti culturali nonostante i quali ha sempre una forte identità
A cura di Camilla Sernagiotto