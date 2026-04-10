Caterina Caselli compie 80 anni, la fotostoria della cantante. FOTO

2/15 ©Getty

Figlia di Francesco Caselli e Giuseppina Berselli, cresce in un ambiente semplice e laborioso; la sua infanzia è segnata da un evento tragico che influenzerà profondamente la sua vita. Quando ha 14 anni, infatti, perde il padre a causa di un suicidio legato a una grave depressione; questo dolore segna il suo percorso umano e artistico. Nella foto, vediamo Caterina Caselli in uno scatto del 1969.

Caterina Caselli, Nessuno mi può giudicare compie 60 anni. VIDEO