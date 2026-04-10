Caterina Caselli compie 80 anni, la fotostoria della cantante. FOTO

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Caterina Caselli compie 80 anni, la fotostoria della cantante di Nessuno mi può giudicare

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Oggi, venerdì 10 aprile 2026, uno dei nomi leggendari delle sette note italiane spegne ottanta candeline. Per celebrare la sua carriera straordinaria nella musica e nell’industria discografica, ripercorriamo insieme tutte le tappe del suo viaggio nel successo. Nata a Modena nel 1946, è diventata una figura iconica dello spettacolo italiano, attraversando decenni di cambiamenti culturali nonostante i quali ha sempre una forte identità

A cura di Camilla Sernagiotto

 

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