Ricky Martin, Samurai Jay aprirà il suo concerto in Italia

Reduce dal successo del brano Ossessione presentato in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, domenica 21 giugno Samurai Jay salirà sul palco del SanPark Adriatic a San Benedetto del Tronto

Il 21 giugno Ricky Martin sarà in concerto a San Benedetto del Tronto. A distanza di quindici anni dall’ultima volta, l’artista portoricano tornerà in Italia per uno degli spettacoli più attesi della stagione. Come annunciato dalla pagina Instagram del SanPark Adriatic, Samurai Jay aprirà lo show della voce di She Bangs.

ricky martin, il ritorno in italia Domenica 21 giugno Ricky Martin sarà protagonista di un grande spettacolo sul palco del SanPark Adriatic di San Benedetto del Tronto, Marche. Lo show sarà l’unico appuntamento italiano del tour della star portoricana. La pagina Instagram del festival ha annunciato la presenza di Samurai Jay (FOTO) come opening act dello spettacolo. Stando a quanto riportato sul sito ufficiale del SanPark Adriatic, l’apertura dei cancelli avverrà alle ore 16.00. Approfondimento Ricky Martin in concerto a San Benedetto del Tronto

Quest’anno Samurai Jay ha presentato il brano Ossessione in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Il singolo, classificatosi al diciassettesimo posto, ha immediatamente ottenuto il favore del pubblico conquistando la prima posizione della classifica settimanale FIMI e un disco di platino. Inoltre, a marzo l’artista ha lanciato Obsesión in duetto con l’artista spagnola Naiara. Tra i successi più recenti del rapper troviamo anche il tormentone estivo Halo con Vito Salamanca. Approfondimento Ricky Martin, la lettera a Bad Bunny sui Grammy Awards