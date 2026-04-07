Max Gazzè annuncia l’album L’ornamento delle cose secondarie

Il cantautore ( FOTO ) ha annunciato il suo ritorno con l’album L’ornamento delle cose secondarie, in arrivo sul mercato tra poco più di un mese, più precisamente venerdì 15 maggio . L’artista ha confermato l’uscita del disco con un post sul suo profilo Instagram che conta più di 300.000 follower. Al momento nessuna informazione sulla tracklist e sulla presenza di collaborazioni, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli. Massimo riserbo anche sugli appuntamenti live.

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Nel 1996 Max Gazzè ha pubblicato il suo primo album Contro un'onda del mare affermandosi subito come una delle voci più popolari e amate del cantautorato italiano. Nel 1999 l’artista ha gareggiato con il brano Una musica può fare nella sezione Giovani del Festival di Sanremo.

Negli anni successivi Max Gazzè è tornato più volte in gara nella sezione Big, tra i brani presentati ricordiamo Il solito sesso, Il timido ubriaco e La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, quest'ultimo vincitore del Premio Giancarlo Bigazzi per il miglior componimento musicale alla 68esima edizione della kermesse canora. Per quanto riguarda gli album più amati di Max Gazzè, citiamo Tra l'aratro e la radio, Maximilian e Il padrone della festa, quest’ultimo realizzato in collaborazione con Niccolò Fabi e Daniele Silvestri. Tra i due duetti dell’artista segnaliamo Posso e Cristo di Rio con Carl Brave, Pezzo di me con Levante (FOTO) e La vie ensemble con Francesca Michielin.