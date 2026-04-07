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Max Gazzè annuncia l’album L’ornamento delle cose secondarie

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Venerdì 15 maggio il cantautore pubblicherà  il nuovo album L’ornamento delle cose secondarie, in arrivo a cinque anni dal disco La matematica dei rami contenente il brano Il farmacista presentato in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo

A circa cinque anni dall’album La matematica dei rami, Max Gazzè ha annunciato il suo atteso ritorno con il disco L’ornamento delle cose secondarie. Il lavoro, anticipato con un post condiviso sul profilo Instagram, arriverà sul mercato venerdì 15 maggio.

max gazzè, il ritorno con L’ornamento delle cose secondarie

 

Il cantautore (FOTO) ha annunciato il suo ritorno con l’album L’ornamento delle cose secondarie, in arrivo sul mercato tra poco più di un mese, più precisamente venerdì 15 maggio. L’artista ha confermato l’uscita del disco con un post sul suo profilo Instagram che conta più di 300.000 follower. Al momento nessuna informazione sulla tracklist e sulla presenza di collaborazioni, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli. Massimo riserbo anche sugli appuntamenti live.

 

Il nuovo progetto arriverà a circa cinque anni dal disco La matematica dei rami contenente il brano Il farmacista presentato in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo.

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Nel 1996 Max Gazzè ha pubblicato il suo primo album Contro un'onda del mare affermandosi subito come una delle voci più popolari e amate del cantautorato italiano. Nel 1999 l’artista ha gareggiato con il brano Una musica può fare nella sezione Giovani del Festival di Sanremo. 

 

Negli anni successivi Max Gazzè è tornato più volte in gara nella sezione Big, tra i brani presentati ricordiamo Il solito sesso, Il timido ubriaco e La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, quest'ultimo vincitore del Premio Giancarlo Bigazzi per il miglior componimento musicale alla 68esima edizione della kermesse canora. Per quanto riguarda gli album più amati di Max Gazzè, citiamo Tra l'aratro e la radioMaximilian e Il padrone della festa, quest’ultimo realizzato in collaborazione con Niccolò Fabi e Daniele Silvestri. Tra i due duetti dell’artista segnaliamo Posso e Cristo di Rio con Carl Brave, Pezzo di me con Levante (FOTO) e La vie ensemble con Francesca Michielin.

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