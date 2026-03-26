Angelina Mango, la possibile scaletta dei concerti a Milano

Dopo aver portato la sua voce in varie città, venerdì 27 e sabato 28 marzo Angelina Mango saluterà il pubblico con i due appuntamenti in scena al Teatro Lirico Giorgio Gaber , questo l’indirizzo: via Larga 14, 20122, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , i concerti avranno inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta, attesi i suoi brani più amati. Come ripreso da Setlist , queste le canzoni eseguite il 16 marzo sul palco del Teatro Colosseo di Torino:

Nel maggio del 2023 Angelina Mango ha trionfato nella categoria canto della ventiduesima edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi. Nello stesso mese l’artista ha pubblicato l’EP Voglia di vivere contenente il tormentone estivo Ci pensiamo domani, certificato con quattro dischi di platino.

Nel febbraio seguente la cantante (FOTO) ha avuto la meglio con il brano La noia alla 74esima edizione del Festival di Sanremo ottenendo la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024. A maggio l’artista ha lanciato il suo primo album Poké melodrama riscuotendo grande successo da parte del pubblico e della critica.

Dopo un periodo di pausa, nel giugno del 2025 l’artista ha raccontato in un post sul suo profilo Instagram: “Non so molto bene chi sono, ma sto iniziando a capire cosa mi piace e credo che questo sia alla fine ciò che conta. Mi sono persa tra la gente invece di stare sul palco a guardarla e mi è piaciuto proprio, penso che la vita sia un po’ così. Sentirsi nel presente, e isolare, circoscrivere i momenti no, che non sono sempre, ma sono solo in parte. Guarda che bello il resto.” A ottobre l’artista è tornata con Caramé annunciando anche la tournée teatrale completamente sold out.