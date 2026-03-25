Giorgia al concerto a Milano ricorda Gino Paoli. VIDEO

“Posso chiedervi un applauso per uno degli artisti e poeti che abbiamo avuto in questo nostro magnifico Paese?”. Durante la seconda data al Forum di Assago a Milano del tour Giorgia – G – Palasport, Giorgia ha dedicato un momento speciale a Gino Paoli , il cantautore genovese scomparso il 24 marzo a Genova all’età di 91 anni . “Noi facciamo sempre Il cielo in una stanza ”, ha proseguito la cantante, “e questa sera ha un significato maggiore”. Visibilmente commossa, prima di intonare le note del brano, Giorgia ha espresso gratitudine a Paoli. Nel 1999, infatti, la cantante aveva portato al successo una versione contemporanea della canzone del 1960, poi inserita nell’album Girasole e scelta da Carlo Vanzina per l’omonimo film. “Tanti anni fa, ero proprio ragazza, ho cantato con lui, mi ha scritto una canzone, ho avuto anche modo di conoscere la persona oltre all’artista ed era veramente un figo, era uno molto sincero, molto schietto, molto diretto, e sono molto grata di averlo incontrato. Ringrazio voi per questa dimostrazione di affetto che vuol dire anche che in qualche modo si resta sempre legati a qualcosa di più grande di noi. Io ci voglio credere e credo che la musica ci dimostri quanto si possa essere uniti, e noi adesso lo stiamo dimostrando perché cantiamo insieme. Grazie”.

GLI OMAGGI DEGLI ARTISTI, DA PATTY PRAVO A VASCO ROSSI

Anche altri artisti hanno ricordato il compianto Gino Paoli. “Ciao Gino...Artista Senza Fine”, ha scritto sui social, con annesso cuoricino, Patty Pravo, che ha condiviso anche il video di un duetto live sulle note del brano La gatta eseguito a Rimini nel 1995 e terminato con un braccio sulle labbra tra i due artisti. “Ciao Gino, amico e collega di una vita, ti ho voluto bene da sempre. Per la tua musica, per la tua anima, per quello che hai lasciato a tutti noi. Buon viaggio”, ha scritto invece Gianni Morandi. “E poi ci troveremo come le star...La prima volta che ho visto Gino cantare, ho capito, e ho imparato qual è la differenza tra un cantante e un interprete...immenso Gino”, ha aggiunto Vasco Rossi. “Un buco nell’anima!”, ha invece commentato Zucchero “Sugar” Fornaciari, che ha pubblicato una foto di lui in giovanissima età in compagnia del cantautore genovese. “Se ne è andato uno dei giganti della musica italiana: un artista dal cuore immenso, capace di scrivere canzoni che hanno anticipato i tempi e segnato intere generazioni. Grande amico di mio padre, è stato una presenza familiare fin da quando ero bambino, ha ricordato Cristiano De André. “La sua sensibilità, la sua eleganza e la sua voce resteranno per sempre nella nostra memoria. È una perdita immensa, non solo per la musica, ma anche per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo da vicino. Oggi è un giorno davvero triste”. Elisa, invece, ha scritto su Instagram: “Gino...Ho il cuore spezzato e neanche una parola. Hai fatto tanto per me...Non ti dimenticherò mai”. Durante la puntata de La Pennicanza, infine, Fiorello ha intonato la canzone Una lunga storia d’amore: “Viene a mancare un artista che ha scritto pagine e pagine della storia della canzone italiana, evviva Gino Paoli!”.