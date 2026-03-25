Arisa, è uscito il videoclip del nuovo singolo Il tuo profumo

A novembre la voce di Magica Favola tornerà in concerto con una tournée nei teatri italiani: da Torino a Brescia passando per Bari e Napoli
Arisa ha pubblicato il videoclip del nuovo singolo Il tuo profumo, contenuto nel nuovo album Foto Mosse in uscita il 17 aprile. Dopo le date première di Civitanova Marche, Roma e Milano, a giugno l’artista darà il via alla tournée estiva portando la sua musica in numerose città italiane: da Piacenza a Macerata passando per Verona, Palermo e Vicenza.
arisa, è uscito il videoclip del brano il tuo profumo
Reduce dalla partecipazione con il brano Magica Favola alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, Arisa ha pubblicato il nuovo singolo Il tuo profumo, contenuto nel progetto discografico Foto Mosse in arrivo il 17 aprile. L’artista ha condiviso anche il videoclip, diretto da Silvia Violante Rouge, raccontando in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Parla di quella sensazione che senti quando ami tantissimo una persona e quella persona non ti ama allo stesso modo in cui la ami tu”.
Questa la tracklist di Foto Mosse:
- Portami con te
- Il tuo profumo
- Amore universale
- Magica Favola
- Atomi
- Lonely boy
- Vento tra le braccia
- Non mi mancherai
- Foto Mosse
- Cime Tempestose
- Ed era Maggio
- Benedetti amanti
- Nuvole
- Arrivederci
Approfondimento
Arisa, è uscito il nuovo singolo Il tuo profumo: testo e significato
Dopo le date première di Civitanova Marche, Roma e Milano, a giugno l’artista darà il via alla tournée estiva portando la sua musica in numerose città italiane: da Piacenza a Macerata passando per Verona, Palermo e Vicenza. Ecco il calendario completo degli appuntamenti live:
- 20 maggio 2026 – Civitanova Marche (MC), Teatro Rossini
- 22 maggio 2026 - Roma, Teatro Brancaccio
- 29 maggio 2026 - Milano, Teatro Lirico
- 28 giugno 2026 – Piacenza, Palazzo Farnese
- 30 giugno 2026 – Verona, Teatro Romano
- 4 luglio 2026 – Bard (AO), Forte di Bard
- 11 luglio 2026 – Cervia (RA), Piazza Garibaldi
- 15 luglio 2026 – Caserta, Belvedere di San Leucio
- 19 luglio 2026 – Sampeyre (CN), Suoni dal Monviso
- 30 luglio 2026 – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi
- 2 agosto 2026 – Zafferana Etnea (CT), Etna in Scena – Anfiteatro Falcone e Borsellino
- 3 agosto 2026 – Palermo, Teatro Verdura
- 7 agosto 2026 – Marina di Pietrasanta (LU), La Versiliana Festival
- 8 agosto 2026 – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini
- 21 agosto 2026 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival / Teatro al Castello
- 29 agosto 2026 – Vicenza, Piazza dei Signori
- 4 settembre 2026 – Aquileia (UD), Basilica
- 6 settembre 2026 – Macerata, Sferisterio
A novembre la voce di Potevi fare di più (FOTO) tornerà in concerto con una tournée nei teatri italiani. Questi tutti i dettagli degli appuntamenti live in programma:
- 25 novembre 2026 - Torino, Teatro Colosseo
- 28 novembre 2026 - Milano, Teatro Lirico
- 30 novembre 2026 - Firenze, Teatro Verdi
- 2 dicembre 2026 - Bari Bitritto, Palatour
- 4 dicembre 2026 - Napoli, Teatro Augusteo
- 7 dicembre 2026 - Roma, Teatro Brancaccio
- 10 dicembre 2026 - Bologna, Europauditorium
- 12 dicembre 2026 - Legnano (MI), Teatro Galleria
- 14 dicembre 2026 - Padova, Gran Teatro Geox
- 16 dicembre 2026 - Brescia, Teatro Clerici
Approfondimento
Arisa in concerto, annunciate le date del tour estivo
Dopo la partecipazione alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, Arisa ha condiviso il videoclip del brano Magica Favola dichiarando: “Racconta il momento in cui una donna smette di inseguire una favola e capisce che la vera magia è diventare se stessa. Dentro c’è la nostalgia delle cose che abbiamo sognato, gli amori in cui abbiamo creduto, le illusioni che ci hanno fatto crescere. Ma soprattutto c’è la scoperta che, anche quando la vita non segue il copione che avevamo immaginato, può essere comunque piena di luce”.
©Ansa
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