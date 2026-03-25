Arisa, è uscito il videoclip del nuovo singolo Il tuo profumo

Arisa ha pubblicato il videoclip del nuovo singolo Il tuo profumo, contenuto nel nuovo album Foto Mosse in uscita il 17 aprile. Dopo le date première di Civitanova Marche, Roma e Milano, a giugno l’artista darà il via alla tournée estiva portando la sua musica in numerose città italiane: da Piacenza a Macerata passando per Verona, Palermo e Vicenza.

Reduce dalla partecipazione con il brano Magica Favola alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, Arisa ha pubblicato il nuovo singolo Il tuo profumo, contenuto nel progetto discografico Foto Mosse in arrivo il 17 aprile . L’artista ha condiviso anche il videoclip, diretto da Silvia Violante Rouge , raccontando in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Parla di quella sensazione che senti quando ami tantissimo una persona e quella persona non ti ama allo stesso modo in cui la ami tu”.

Dopo la partecipazione alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, Arisa ha condiviso il videoclip del brano Magica Favola dichiarando: “Racconta il momento in cui una donna smette di inseguire una favola e capisce che la vera magia è diventare se stessa. Dentro c’è la nostalgia delle cose che abbiamo sognato, gli amori in cui abbiamo creduto, le illusioni che ci hanno fatto crescere. Ma soprattutto c’è la scoperta che, anche quando la vita non segue il copione che avevamo immaginato, può essere comunque piena di luce”.