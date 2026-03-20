Arisa, è uscito il nuovo singolo Il tuo profumo: testo e significato

Arisa , grande protagonista al Festival di Sanremo con Magica Favola , scrive un nuovo capitolo della sua storia artistica. Si intitola Il tuo Profumo , in uscita oggi 20 marzo, che anticipa il nuovo album Foto Mosse , annunciato per il prossimo 17 aprile: arriva a cinque anni di distanza dall’ultimo progetto di inediti. Il tuo Profumo racconta il momento preciso in cui un rapporto cambia forma. Quando le promesse iniziano a creparsi e in quello che sembrava solido si insinuano dubbi, silenzi e distanze difficili da colmare. Le parole trasmettono emozioni contrastanti: nostalgia, rabbia e desiderio si intersecano in una narrazione che si focalizza sulla vulnerabilità. L’illusione dell’amore perfetto cede alla consapevolezza che i sentimenti possono ferire ma si può anche esserne feriti. E' poi in arrivo il tour che ha un prologo di tre date (20, 22 e 20 maggio rispettivamente a Civitanova Marche, Roma e Milano) per poi ampliarsi, in estate, in quattordici appuntamenti in alcune delle location più suggestive a cielo aperto d'Italia: debutto il 28 giugno da Piacenza.

IL TUO PROFUMO, IL TESTO

Non eri tu che mi dicevi che dovevo essere solo tua?

E adesso piango al telefono

E non confondere il mio cuore innamorato con la gelosia

Mi viene voglia di dirtelo

Che sei soltanto ridicolo



E se mi prendi le mani stanotte

Il tuo dolore che mi tiene stretta a te

Chiudo gli occhi e mi abbandono lentamente

Eppure ancora fa male

Mi viene voglia di dartele

Ma prendo a calci le macchine

E diventiamo grandi

Non siamo più diamanti



E poi mi viene la voglia

Di volare in città

Che non sopporto le spiagge ad agosto

Tu non lasciarmi mai più

Che non ti aspetterò a casa

Quando mi sento da sola divento un mostro

Tu che mi lasci addosso sempre tutto il tuo profumo

Un po' di rabbia la nascondo fra i capelli e la mia scollatura

Sono una tipa difficile

Do fuoco a tutte le pagine



Ma se mi prendi le mani stanotte

Io ho solo voglia di vivere

Credere ancora alle favole

Fanculo, già mi manchi

Non siamo più diamanti

E poi mi viene la voglia

Di volare in città

Che non sopporto le spiagge ad agosto

Tu non lasciarmi mai più

Che non ti aspetterò a casa

Quando mi sento da sola divento un mostro

Tu che mi lasci addosso sempre tutto il tuo profumo



Ma cosa aspetti a dirmelo?

Se sei un bugiardo, uno sfacciato

L'ultimo romantico

Soltanto adesso l'ho capito

Che ti perdi in un attimo

Nell'assoluto e nella malattia

Me lo prometti e poi vai sempre via

Non siamo più diamanti



E poi mi viene la voglia

Di volare in città

Che non sopporto le spiagge ad agosto

Tu non lasciarmi mai più

Che non ti aspetterò a casa

Quando mi sento da sola divento un mostro

Tu che mi lasci addosso sempre tutto il tuo profumo