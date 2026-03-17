Angelina Mango a Bologna, la possibile scaletta del concerto

Dopo lo spettacolo di Bologna, Angelina Mango si esibirà al Teatro Dell’Aquila di Fermo e al Teatro Verdi di Firenze concludendo la tournée con il doppio appuntamento in programma al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano
Il 18 marzo Angelina Mango porterà la sua musica sul palco del Teatro EuropaAuditorium di Bologna. Il Nina canta nei teatri Tour proseguirà a Fermo, Firenze e Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo appuntamento live della voce di Velo sugli occhi: dalle canzoni che potrebbero essere eseguite all’orario di inizio.
angelina mango, la possibile scaletta del concerto a bologna
Nuovo appuntamento con il Nina canta nei teatri Tour. Mercoledì 18 marzo l’artista si esibirà al Teatro EuropaAuditorium, questo l’indirizzo: piazza della Costituzione, 4, 40128, Bologna. Secondo quanto indicato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Angelina Mango non ha diffuso dettagli sulla scaletta ufficiale della serata, attesi i brani tratti dal suo ultimo album Caramé. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 16 marzo al Teatro Colosseo di Torino:
- La noia
- La vita va presa a morsi
- Ioeio
- Ci siamo persi la fine
- Gioielli di famiglia
- Come un bambino
- 7up
- Pacco fragile
- Melodrama
- Aiaiai
- Nina canta (intermezzo)
- Che t’o dico a fa'
- Edmund e Lucy
- Tutto all’aria
- Mani vuote
- Smile
- Le scarpe slacciate
- Cosicosicosicosì
- Mylove
- Bomba a mano
- Fila indiana
- Velo sugli occhi
- Igloo
- Caramé (intro)
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Dopo il concerto di Bologna, Angelina Mango (FOTO) si esibirà al Teatro Dell’Aquila di Fermo e al Teatro Verdi di Firenze concludendo la tournée con il doppio appuntamento in programma al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. Questi i dettagli del tour:
- 21 marzo, Fermo - Teatro Dell’Aquila
- 24 marzo, Firenze Teatro Verdi
- 27 marzo, Milano - Teatro Lirico Giorgio Gaber
- 28 marzo, Milano - Teatro Lirico Giorgio Gaber
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Dopo la vittoria nella categoria canto della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango ha dato il via a una grande ascesa grazie anche al tormentone estivo Ci pensiamo domani, certificato con ben quattro dischi di platino. Nel febbraio del 2024 l’artista ha trionfato con La noia alla 74esima edizione del Festival di Sanremo pubblicando successivamente l’album Poké melodrama. Nel maggio dello stesso anno Angelina Mango ha rappresentato l’Italia alla 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest.
Dopo un periodo di pausa, nell’ottobre del 2025 l'artista ha lanciato il nuovo lavoro Caramé. Tra le canzoni più amate di Angelina Mango troviamo Che t’o dico a fa’, Per due come noi con Olly e Uguale a me con Marco Mengoni.
©Getty
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