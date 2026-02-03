Sanremo 2026, Enrico Nigiotti: "Parlo ai romantici come me"

Il cantautore toscano torna per la quarta volta al Festival. Nella serata dei duetti sarà affiancato da Alfa e faranno En e Xanax di Samuele Bersani. L'INTERVISTA

Enrico Nigiotti ritorna al Festival di Sanremo per presentare Ogni volta che non so volare, una canzone che parla di un amore universale, capace di unire e sostenere senza giudicare. Un amore che accoglie le fragilità, dà forza nei momenti di difficoltà e ricorda quanto sia umano cadere e rialzarsi grazie alle persone che ci restano accanto. Un messaggio semplice e diretto, che invita a riscoprire l'autenticità in un mondo spesso più attento all'apparenza.

Enrico partiamo da Ogni Volta che Non so Volare: come è nata la canzone? Era pronta da tempo e in attesa di una opportunità speciale oppure è stata pensata proprio per il Festival?

Non scrivo su commissione, se dovessi scrivere per Sanremo mi viene la sindrome da foglio bianco. L'embrione c'era da un po' e la ho conclusa qualche mese fa coinvolgendo Pacifico perché volevo trovare su due punti una differente osservazione.

Con Gino (Pacifico, ndr) avete lavorato fianco a fianco oppure a distanza?

Non sono mai stato a Parigi ma ti confesso ce lo vedo lui che guarda le vite degli altri e scrive testi. Un po' vado a gomito e un po' in differita. Ci sono altri pezzi condivisi con Gino che forse un giorno usciranno ma ora non sono nel disco.

"Forse i sogni non finiscono dove comincia la realtà": sei uno degli ultimi dreamer? Esistono ancora?

Il titolo dell'album Maledetti Innamorati racconta i sognatori come me, il solo sentimento che dobbiamo ascoltare è il nostro e non quello degli altri. Ho iniziato a fare musica tardi e a trent'anni a vivere di musica, ho avuto una gavetta lunga e costellata di no. Quella realtà andava contro il sogno.

La prima volta a 15 anni su un vecchio materasso e gli occhi chiusi è un ricordo autobiografico? E' la stessa persona che in Addio racconti così: "Facevamo l'amore, il sesso e poi intorno il silenzio che era suono per noi"?

Quando ho scritto Addio avevo vent'anni e avevo avuto già altre esperienze. Il materasso è vero, abitavo con la nonna in una casa che aveva due piani, io stavo a quello di sotto e facevo tutto quello che volevo, anche quello che non si può dire. Per un fattore di romanticismo lo ho portato giù prima, era la prima volta per entrambi e non la volevo sul divano. Anche perché le orecchio della nonna erano valide.

Il tuo mantra prima di salire sul palco dell'Ariston sarà "pochi minuti e poi sarà domani"?

In realtà ti dico che il pre-palco non mi mette ansia anche se Sanremo un po' di agitazione la mette, è una emozione diversa. Ansia no ma c'è la televisione dunque è particolare.

La serata dei duetti sarai con Alfa e col brano En e Xanax: mi commenti entrambe le scelte? Hai sentito Samuele Bersani?

Il brano lo affrontiamo per quello che è. Lo ho scelto perché lo stimo e la canzone è un capolavoro. Unire poi le due generazioni mi emoziona, mi sento il ponte tra Samuele Bersani e Alfa.

Tornando ad Addio cantavi "con questa canzone voglio avvertirti che": anche nel brano sanremese c'è in messaggio diretto a una persona ben definita?

Non so volare, ognuno ha persone che gli vogliono bene, amici, famiglia e i miei due gemelli di tre anni.

In Chardonnay dici "in questa strada corta e sporca, ho troppi diavoli alla porta": qualcuno di questi diavoli ho hai esorcizzato? Oggi ti senti in debito o in credito con la vita?

Sono in debito, mi ha tolto amici e mi deve qualcosa. Qualcuno lo ho sfrattato ma ci sono quelli che ci sono sempre con noi, bisogna conviverci. Vivere senza sbagli è morire.

Cito per tutte Il Tempo non Rispetta e il verso "ho legato i ricordi a un comò": quello dei ricordi è un tema ricorrente nei tuoi testi. Con loro hai un rapporto pacificato oppure non è facile conviverci?

I ricordi ti bussano senza che li vai a cercare. Diventano a volte una fotografia annebbiata mentre altre, tipo un odore in una stanza, ti riportano una sensazione nitida e vera.

E' difficile scrivere d'amore nell'era di Tinder e dei social? E credi che l'idealizzazione dell'altro e non l'accettazione per quello che è sia la causa primaria di un cantautorato che racconto soprattutto di amori finiti o tossici?

Cerco sempre di essere positivo. Dipende dai giovani che all'inizio magari preferiscono scrivere qualcosa che non c'è più e salvarsi raccontando il presente. Ciò detto il dolore della fine crea più pathos e ispirazione.

Un giovane uomo di quasi quarant'anni che torna, da autore, allo Zecchino D'Oro, riscopre il fanciullino pascoliano che vive nella sua anima? Chi è il Lupo Duccio?

Quando andai a Sanremo con Nonno Hollywood era dedicata a nonno Tommaso detto Maso. Ho avuto due gemelli maschi, uno Maso e l'altro, scelto dalla mia compagna, Duccio. Lei diceva che Duccio era senza canzoni e dunque gli ho fatto la canzone appoggiandomi al fatto che era fissato con i lupi. Sono anche allenato dalle canzoncine che ascoltano, adesso adorano la favola del lupo e dei tre porcellini e anche a noi grandi apre i ricordi.

Infine che accadrà nella tua vita artistica dopo il Festival di Sanremo?

Ci sarà il disco, parecchie date, insomma un anno di musica. Il palco è la mia dimensione.