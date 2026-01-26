Cesare Cremonini in concerto a Roma, nuova data al Circo Massimo

La Capitale si prepara a vivere due serate consecutive di grande musica dal vivo. Il cantautore bolognese raddoppia il proprio impegno al Circo Massimo annunciando una nuova data il 7 giugno 2026, che si aggiunge al concerto del 6 giugno già completamente esaurito. La decisione arriva in risposta a una richiesta straordinaria da parte del pubblico

Doppio appuntamento al Circo Massimo di Roma per Cesare Cremonini: la Capitale si prepara a vivere due serate consecutive di grande musica dal vivo, con il cantautore bolognese che raddoppia il proprio impegno al Circo Massimo annunciando una nuova data, quella del 7 giugno 2026, che si aggiunge al concerto del 6 giugno già completamente esaurito. La decisione arriva in risposta a una richiesta straordinaria da parte del pubblico e consolida un momento particolarmente significativo nel percorso artistico di Cremonini. Il sold out registrato per il concerto del 6 giugno ha reso evidente l’attesa che circonda questo evento. Per questo motivo Cesare Cremonini tornerà sul palco del Circo Massimo anche il 7, con una seconda data a capienza piena. I biglietti per il nuovo appuntamento sono disponibili da oggi, lunedì 26 gennaio, alle ore 12.00. Le due serate sono state concepite per accogliere complessivamente oltre 130.000 persone.

Il Circo Massimo come centro narrativo Il Circo Massimo non viene considerato una semplice cornice, ma diventa il fulcro narrativo di un momento destinato a restare nella storia recente della musica italiana. Per dimensione e valore simbolico, questo spazio è riservato a pochissimi artisti nella sua massima capienza. Cesare Cremonini lo affronta con un progetto live solido, riconoscibile e profondamente contemporaneo, trasformando il luogo stesso in un elemento creativo attivo e in un gesto artistico radicato nel presente. Il suo è un percorso costruito nel tempo e proprio questo raddoppio delle date romane contribuisce a restituire l’immagine di un cammino costruito con coerenza e continuità. Il repertorio di Cremonini attraversa generazioni diverse e si fonda su una proposta dal vivo che guarda avanti senza scorciatoie. Le due notti al Circo Massimo diventano così la sintesi di un’evoluzione artistica che trova in questo appuntamento uno dei suoi punti più alti. Approfondimento Cesare Cremonini, soldout il concerto 2026 al Circo Massimo di Roma

L’inizio simbolico di un tour da oltre 250.000 biglietti Le date di Roma segneranno l’apertura di un tour che ha già superato i 250.000 biglietti venduti. CREMONINI LIVE26 si distingue non solo per la scelta di grandi spazi open air, ma per l’attenzione con cui ogni evento viene pensato e progettato in relazione al luogo che lo ospita. In questo contesto, Roma assume il valore di avvio simbolico di un viaggio musicale di ampio respiro. Il momento particolarmente favorevole di Cesare Cremonini è confermato anche dal successo del suo ultimo brano Ragazze Facili, presente da due mesi tra i più trasmessi dalle radio. Il singolo rafforza il ruolo di Cremonini tra gli autori più prolifici e ispirati della musica italiana contemporanea, grazie a una scrittura che supera la retorica tradizionale delle canzoni d’amore per raccontare la fragilità dell’uomo moderno di fronte a sé stesso. Il brano è estratto dall’album Alaska Baby, pubblicato nel 2024 e accolto con grande favore. Approfondimento Ragazze facili, testo e significato della canzone di Cesare Cremonini