Ragazze facili, testo e significato della canzone di Cesare Cremonini

A dodici mesi dalla sua pubblicazione iniziale, Ragazze facili di Cesare Cremonini torna a circolare in una veste differente all’interno dell’album Cremonini Live 25.

Un ritorno che non rappresenta una semplice riproposta, ma piuttosto un modo per riportare alla luce la natura autentica di un brano spesso frainteso, il cui centro narrativo non riguarda affatto la rappresentazione femminile, bensì l’universo emotivo maschile e i suoi fragili equilibri.

Scopriamo di seguito il testo della canzone, il significato e la storia della sua genesi.

La nascita del brano

Partiamo da come è nata la canzone. Cesare Cremonini ha condiviso pubblicamente il ricordo di quella sera in cui Ragazze facili ha iniziato a prendere forma, affidandosi a un aneddoto che conserva l’euforia dell’ispirazione improvvisa. Racconta il momento in cui, afferrato il telefono, ha inciso un primo abbozzo della melodia e delle parole, un frammento imperfetto ma intriso dell’essenza iniziale della canzone.



“La sera in cui ho scritto Ragazze Facili ho preso il telefono e ho registrato il primissimo demo vocale della canzone. A volte lo riascolto perché in questi frammenti è intrappolato un momento incredibile. Ancora non ci sono un paio di cambi di accordi, il testo forse è persino migliore, ma di sicuro c’è l’anima. Dopo aver registrato questo mi sono spostato di camera da letto e ho dormito con lei. Il giorno dopo alle 8 di mattina ero sveglio e lei pronta per essere registrata”.

È il racconto di un processo quasi istintivo, in cui la canzone sembra emergere da sola, pronta a essere fissata e sviluppata già all’alba del giorno successivo.