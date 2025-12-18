Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Noemi in concerto a Roma, la possibile scaletta e gli ospiti annunciati

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Nelle scorse settimane la cantante ha svelato i nomi di alcuni ospiti presenti sul palco del Palazzo dello Sport di Roma: Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani, Fabrizio Moro, i Tiromancino e Carl Brave

Dopo aver toccato numerose città, il Nostalgia Indoor Tour 2025 di Noemi si concluderà al Palazzo dello Sport. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show della voce di Vuoto a perdere (FOTO): dalle canzoni che potrebbero essere proposte agli ospiti annunciati.

noemi a roma, tutti i dettagli del concerto

 

Sabato 20 dicembre Noemi sarà in concerto al Palazzo dello Sport per il gran finale della sua acclamata tournée. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Noemi non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Nostalgia distribuito a febbraio. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 17 novembre al concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze:

  • Se t’innamori muori
  • Luna bugiarda
  • Senza lacrime
  • La fine
  • Per tutta la vita
  • Briciole
  • Piece of My Heart
  • Tutto l’oro del mondo / L’attrazione / L’amore eternit
  • Ti amo non lo so dire
  • Non ho bisogno di te
  • Non sono io
  • Nostalgia
  • Centomila notti
  • Bagnati dal sole
  • Generale
  • Guardare giù
  • Bianca
  • Oh ma
  • Makumba
  • L’amore si odia
  • Glicine
  • Sono solo parole
  • Vuoto a perdere
  • Se t’innamori muori

Approfondimento

Noemi in concerto: "La musica mi ha regalato un posto nel mondo"

Nelle scorse settimane Noemi ha annunciato i nomi di alcuni ospiti che la affiancheranno nel corso della serata, tra loro Carl Brave. Il rapper e Noemi hanno collaborato per i tormentoni estivi Makumba e Hula-Hoop. Ecco gli artisti annunciati sul palco romano:

  • Gigi D’Alessio
  • Francesco Gabbani
  • Fabrizio Moro
  • Tiromancino
  • Carl Brave

Approfondimento

Noemi, è uscito il nuovo singolo Bianca: testo e significato

Dall’EP omonimo pubblicato nel 2009 ai successi più recenti, negli anni l’artista si è affermata come una delle grandi protagonista della scena musicale italiana. Ricordiamo l’album Sulla mia pelle certificato con il doppio disco di platino. Inoltre, Noemi vanta otto partecipazioni al Festival di Sanremo: dalla prima con Per tutta la vita nel 2010 alla più recente con Se ti innamori muori nel 2025.

FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/16
Approfondimenti

Noemi, la carriera della cantante. FOTO

Noemi sarà alla guida del Concertone insieme a Ermal Meta e BigMama. Dal singolo di debutto Briciole, all'ultimo album Nostalgia, tutte le curiosità sull’artista che ha conquistato il pubblico grazie alla sua voce unica

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Macbeth di Giuseppe Verdi, in prima visione esclusiva su Sky Classica

Spettacolo

Sabato 20 dicembre alle ore 21.15 Sky Classica (canale 121) presenta in prima visione esclusiva...

Mahmood firma Le cose non dette, canzone del nuovo film di Muccino

Musica

Il cantautore milanese apre un nuovo capitolo musicale con il cinema, arricchendo la sua carriera...

Noemi in concerto a Roma, la possibile scaletta e gli ospiti

Musica

Nelle scorse settimane la cantante ha svelato i nomi di alcuni ospiti presenti sul palco del...

Il Tre in concerto a Roma, la possibile scaletta

Musica

A novembre il rapper ha pubblicato il suo terzo album Anima nera: “Queste canzoni mi hanno...

Rob Reiner, il figlio Nick per la prima volta in tribunale

Spettacolo

Secondo l’accusa, l'uomo avrebbe commesso il duplice omicidio del padre, il regista Rob...

Spettacolo: Per te