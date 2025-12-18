Noemi in concerto a Roma, la possibile scaletta e gli ospiti

Nelle scorse settimane la cantante ha svelato i nomi di alcuni ospiti presenti sul palco del Palazzo dello Sport di Roma: Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani, Fabrizio Moro, i Tiromancino e Carl Brave
Dopo aver toccato numerose città, il Nostalgia Indoor Tour 2025 di Noemi si concluderà al Palazzo dello Sport. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show della voce di Vuoto a perdere (FOTO): dalle canzoni che potrebbero essere proposte agli ospiti annunciati.
noemi a roma, tutti i dettagli del concerto
Sabato 20 dicembre Noemi sarà in concerto al Palazzo dello Sport per il gran finale della sua acclamata tournée. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Noemi non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Nostalgia distribuito a febbraio. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 17 novembre al concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze:
- Se t’innamori muori
- Luna bugiarda
- Senza lacrime
- La fine
- Per tutta la vita
- Briciole
- Piece of My Heart
- Tutto l’oro del mondo / L’attrazione / L’amore eternit
- Ti amo non lo so dire
- Non ho bisogno di te
- Non sono io
- Nostalgia
- Centomila notti
- Bagnati dal sole
- Generale
- Guardare giù
- Bianca
- Oh ma
- Makumba
- L’amore si odia
- Glicine
- Sono solo parole
- Vuoto a perdere
Nelle scorse settimane Noemi ha annunciato i nomi di alcuni ospiti che la affiancheranno nel corso della serata, tra loro Carl Brave. Il rapper e Noemi hanno collaborato per i tormentoni estivi Makumba e Hula-Hoop. Ecco gli artisti annunciati sul palco romano:
- Gigi D’Alessio
- Francesco Gabbani
- Fabrizio Moro
- Tiromancino
- Carl Brave
Dall’EP omonimo pubblicato nel 2009 ai successi più recenti, negli anni l’artista si è affermata come una delle grandi protagonista della scena musicale italiana. Ricordiamo l’album Sulla mia pelle certificato con il doppio disco di platino. Inoltre, Noemi vanta otto partecipazioni al Festival di Sanremo: dalla prima con Per tutta la vita nel 2010 alla più recente con Se ti innamori muori nel 2025.
