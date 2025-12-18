Noemi in concerto a Roma, la possibile scaletta e gli ospiti

Nelle scorse settimane la cantante ha svelato i nomi di alcuni ospiti presenti sul palco del Palazzo dello Sport di Roma: Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani, Fabrizio Moro, i Tiromancino e Carl Brave

noemi a roma, tutti i dettagli del concerto

Sabato 20 dicembre Noemi sarà in concerto al Palazzo dello Sport per il gran finale della sua acclamata tournée. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Noemi non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Nostalgia distribuito a febbraio. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 17 novembre al concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze:

Se t’innamori muori

Luna bugiarda

Senza lacrime

La fine

Per tutta la vita

Briciole

Piece of My Heart

Tutto l’oro del mondo / L’attrazione / L’amore eternit

Ti amo non lo so dire

Non ho bisogno di te

Non sono io

Nostalgia

Centomila notti

Bagnati dal sole

Generale

Guardare giù

Bianca

Oh ma

Makumba

L’amore si odia

Glicine

Sono solo parole

Vuoto a perdere

Se t’innamori muori