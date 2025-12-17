Offerte Sky
Sal Da Vinci – Stasera…che sera!, scaletta e ospiti del concerto stasera in tv

©Ansa

Mercoledì 17 dicembre va in onda su Canale 5 il concerto che - lo scorso settembre - ha infiammato Piazza del Plebiscito a Napoli

Mercoledì 17 dicembre va in onda su Canale 5 Stasera che sera! Special edition, la registrazione del concerto che Sal Da Vinci - lo scorso settembre - ha tenuto a Napoli, in Piazza del Plebiscito. Accanto a lui, sul palco, moltissimi volti noti della musica italiana.

Scaletta e ospiti

Dopo il vdeomessaggio di Sabrina Ferilli, il concerto di Sal Da Vinci - in onda stasera - seguirà la seguente scaletta:

Stasera che sera

Viento

Non riesco a farti innamorare e Annarè con Gigi D’Alessio

Il mercante di stelle

Nei giardini che nessuno sa e Nanà con Renato Zero

Tu si ‘na cosa grande

Rossetto e caffè

Guaglione

Medley Anni 80

L’amore e tu con Raf

Medley di Renato Carosone con Stefano De Martino

Anema e core con Serena Brancale

Medley di Maruzzella con Serena Brancale

Senza un motivo con Serena Brancale (omaggio a Ornella Vanoni)

Prega ora (poesia)

O surdato nnammurato

D’istinto di cuore con Fausto Leali

Medley dei successi di Fausto Leali

Vera con Francesco Da Vinci e Gianni Guarracino

Dimenticarsi con Francesco Da Vinci

A città ‘e Pullecenella con Clementino

Don Raffae

Medley Napoli

Il cielo blu di Napoli con Federica Abbate

Medley Una volta ancoraSupereroi Episodio d’amore con Federica Abbate

Non è vero che sto bene

Voglio ancora amarti (dedicata al papà Mario)

Sal Da Vinci, la carriera

Sal Da Vinci, al secolo Salvatore Michael Sorrentino, è uno degli artisti più amati della scena musicale napoletana contemporanea. Nato a New York nel 1969, e cresciuto a Napoli, respira musica fin da bambino: è figlio di Mario Da Vinci, celebre interprete della canzone e della sceneggiata napoletana. Proprio sul palcoscenico muove i primi passi, esordendo giovanissimo tra teatro e musica. Negli Anni ’90 intraprende una carriera solista che lo porta a rinnovare la tradizione musicale napoletana, mescolandola a sonorità pop, melodiche e moderne. Il grande pubblico lo conosce grazie a brani di enorme successo come Rossetto e caffè, diventato un vero e proprio tormentone e simbolo della sua cifra stilistica: romantica, intensa e immediata. Parallelamente alla musica, Sal Da Vinci porta avanti una solida carriera teatrale, diventando uno dei volti più rappresentativi del teatro musicale partenopeo. I suoi spettacoli, spesso sold out, uniscono recitazione, canto ed emozione, raccontando storie popolari capaci di parlare a più generazioni.

Giffoni Film Festival: la musica di Sal Da Vinci

