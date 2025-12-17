Sal Da Vinci – Stasera…che sera!, scaletta e ospiti del concerto

Mercoledì 17 dicembre va in onda su Canale 5 il concerto che - lo scorso settembre - ha infiammato Piazza del Plebiscito a Napoli
Mercoledì 17 dicembre va in onda su Canale 5 Stasera che sera! Special edition, la registrazione del concerto che Sal Da Vinci - lo scorso settembre - ha tenuto a Napoli, in Piazza del Plebiscito. Accanto a lui, sul palco, moltissimi volti noti della musica italiana.
Scaletta e ospiti
Dopo il vdeomessaggio di Sabrina Ferilli, il concerto di Sal Da Vinci - in onda stasera - seguirà la seguente scaletta:
Stasera che sera
Viento
Non riesco a farti innamorare e Annarè con Gigi D’Alessio
Il mercante di stelle
Nei giardini che nessuno sa e Nanà con Renato Zero
Tu si ‘na cosa grande
Rossetto e caffè
Guaglione
Medley Anni 80
L’amore e tu con Raf
Medley di Renato Carosone con Stefano De Martino
Anema e core con Serena Brancale
Medley di Maruzzella con Serena Brancale
Senza un motivo con Serena Brancale (omaggio a Ornella Vanoni)
Prega ora (poesia)
O surdato nnammurato
D’istinto di cuore con Fausto Leali
Medley dei successi di Fausto Leali
Vera con Francesco Da Vinci e Gianni Guarracino
Dimenticarsi con Francesco Da Vinci
A città ‘e Pullecenella con Clementino
Don Raffae
Medley Napoli
Il cielo blu di Napoli con Federica Abbate
Medley Una volta ancora, Supereroi e Episodio d’amore con Federica Abbate
Non è vero che sto bene
Voglio ancora amarti (dedicata al papà Mario)
Sal Da Vinci, la carriera
Sal Da Vinci, al secolo Salvatore Michael Sorrentino, è uno degli artisti più amati della scena musicale napoletana contemporanea. Nato a New York nel 1969, e cresciuto a Napoli, respira musica fin da bambino: è figlio di Mario Da Vinci, celebre interprete della canzone e della sceneggiata napoletana. Proprio sul palcoscenico muove i primi passi, esordendo giovanissimo tra teatro e musica. Negli Anni ’90 intraprende una carriera solista che lo porta a rinnovare la tradizione musicale napoletana, mescolandola a sonorità pop, melodiche e moderne. Il grande pubblico lo conosce grazie a brani di enorme successo come Rossetto e caffè, diventato un vero e proprio tormentone e simbolo della sua cifra stilistica: romantica, intensa e immediata. Parallelamente alla musica, Sal Da Vinci porta avanti una solida carriera teatrale, diventando uno dei volti più rappresentativi del teatro musicale partenopeo. I suoi spettacoli, spesso sold out, uniscono recitazione, canto ed emozione, raccontando storie popolari capaci di parlare a più generazioni.