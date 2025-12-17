Sal Da Vinci – Stasera…che sera!, scaletta e ospiti del concerto

Sal Da Vinci, la carriera

Sal Da Vinci, al secolo Salvatore Michael Sorrentino, è uno degli artisti più amati della scena musicale napoletana contemporanea. Nato a New York nel 1969, e cresciuto a Napoli, respira musica fin da bambino: è figlio di Mario Da Vinci, celebre interprete della canzone e della sceneggiata napoletana. Proprio sul palcoscenico muove i primi passi, esordendo giovanissimo tra teatro e musica. Negli Anni ’90 intraprende una carriera solista che lo porta a rinnovare la tradizione musicale napoletana, mescolandola a sonorità pop, melodiche e moderne. Il grande pubblico lo conosce grazie a brani di enorme successo come Rossetto e caffè, diventato un vero e proprio tormentone e simbolo della sua cifra stilistica: romantica, intensa e immediata. Parallelamente alla musica, Sal Da Vinci porta avanti una solida carriera teatrale, diventando uno dei volti più rappresentativi del teatro musicale partenopeo. I suoi spettacoli, spesso sold out, uniscono recitazione, canto ed emozione, raccontando storie popolari capaci di parlare a più generazioni.