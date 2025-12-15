Giorgia, la possibile scaletta del concerto a Padova

Dopo lo spettacolo di Padova, Giorgia proseguirà la tournée con gli ultimi tre appuntamenti in programma il 19 e il 22 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 20 dicembre al Palaflorio di Bari
Dopo lo show all’Unipol Forum di Assago, il 16 dicembre Giorgia sarà in concerto alla Kioene Arena di Padova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
giorgia a padova, la possibile scaletta del concerto
Martedì 16 dicembre Giorgia porterà la sua musica alla Kioene Arena, questo l’indirizzo: via San Marco 53, 35129, Padova. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 25 novembre al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:
- L’unica
- I Feel Love / Senza confine / E c’è ancora il mare / Il cielo in una stanza / Gocce di memoria
- Vivi davvero
- Carillon
- Oronero
- Corpi celesti
- Come saprei
- E poi
- Sabbie mobili
- Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino
- Spirito libero
- Paradossale
- Io fra tanti
- Se mi vuoi / Scelgo ancora te / True Colors / È l’amore che conta
- La gatta (sul tetto)
- Di sole e d’azzurro
- Come neve
- Tra le lune e le dune
- Il mio giorno migliore / We Found Love
- La cura per me
- Tu mi porti su
- Golpe
Approfondimento
Giorgia in concerto a Milano: “Sentiamoci liberi e uniti”
Dopo il concerto di Padova, Giorgia proseguirà la tournée con gli ultimi tre appuntamenti in programma il 19 e il 22 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 20 dicembre al Palaflorio di Bari. A Milano la cantante ha proposto Buio in duetto con Irama e La cura per me con Blanco e Michelangelo. Dopo lo show, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram: “A proposito di Milano e di appuntamenti con la vita... con voi che c’eravate e che ci siete adesso. Grazie a Irama per la bella sorpresa e la ‘nostra’ Buio. Grazie a Blanco e a Michelangelo ancora una volta per la cura e stavolta per averla cantata insieme, indimenticabile”.
Approfondimento
In arrivo “G”, il nuovo album di Giorgia: "È l’essenza di me"
A novembre Giorgia ha pubblicato il nuovo album G contenente anche il brano La cura per me presentato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Il prossimo anno l'artista (FOTO) tornerà in concerto nei palazzetti con la tournée in partenza il 13 marzo da Torino. Questo il calendario:
- 13 marzo 2026 - Inalpi Arena, Torino
- 16 marzo 2026 - Palazzo dello Sport, Roma
- 18 marzo 2026 - Palaflorio, Bari
- 21 marzo 2026 - Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)
- 23 marzo 2026 - Unipol Forum, Assago (MI)
- 24 marzo 2026 - Unipol Forum, Assago (MI)
- 28 marzo 2026 - Nelson Mandela Forum, Firenze
- 30 marzo 2026 - Kioene Arena, Padova
Ansa/Getty
Giorgia, le frasi più belle delle sue canzoni da "E poi" a "Girasole"
La cantante torna con un nuovo album: il 7 novembre esce 'G', già anticipato dal singolo 'Golpe'. Il suo primo momento rimasto nella storia della musica italiana arriva nel 1994, quando sale sul palco dell'Ariston e al microfono intona: 'E poi e poi - E poi sarà come morire - Cadere giù, non arrivare mai'. Ne arriveranno molti altri, grazie a testi incisivi come quelli di 'Gocce di memoria' e della sua ultima partecipazione a Sanremo. Eccone alcuni tra i più significativi per la sua carriera