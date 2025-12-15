Giorgia, la possibile scaletta del concerto a Padova

Dopo il concerto di Padova, Giorgia proseguirà la tournée con gli ultimi tre appuntamenti in programma il 19 e il 22 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 20 dicembre al Palaflorio di Bari. A Milano la cantante ha proposto Buio in duetto con Irama e La cura per me con Blanco e Michelangelo. Dopo lo show, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram: “A proposito di Milano e di appuntamenti con la vita... con voi che c’eravate e che ci siete adesso. Grazie a Irama per la bella sorpresa e la ‘nostra’ Buio. Grazie a Blanco e a Michelangelo ancora una volta per la cura e stavolta per averla cantata insieme, indimenticabile”.

