Paul Simon sarà in tour in Europa nel 2026

Paul Simon si esibirà nei 21 concerti Quiet Celebration Tour in Europa nel 2026 , ma non toccherà l’ Italia . La metà del duo folk Simon & Garfunkel , che nel 2018 aveva annunciato il ritiro con l’Homeward Bound – The Farewell Tour (complici gravi problemi all’udito), e che la scorsa primavera aveva invece deliziato i fan con i 56 live nel Quiet Celebration Tour nei soli Stati Uniti, farà così ritorno per la prima volta su palchi esteri in otto anni. Il musicista, 84 anni, proporrà principalmente con strumenti acustici e a volume più basso non solo le canzoni dell’ultimo album Seven Psalms, uscito nel 2023, ma anche gli altri brani del repertorio solista e i classici di Simon & Garfunkel. I biglietti saranno in vendita la prossima settimana.

L'AMICIZIA CON ART GARFUNKEL, I GRAMMY AWARDS E LA ROCK AND ROLL HALL OF FAME

Nato nel 1941 nel New Jersey, Paul Simon è uno dei più influenti cantautori statunitensi del Secondo Novecento e ha raggiunto il successo come membro dello storico duo folk Simon & Garfunkel insieme ad Art Garfunkel. I due si erano incontrati per la prima volta durante la recita scolastica Alice in Wonderland, dove Simon aveva interpretato il Bianconiglio e Garfunkel lo Stregatto, e avevano condiviso la passione per la musica fin dalle prime canzoni incise con il nome di Tom & Jerry. Nel 1964 avevano poi pubblicato il primo album come Simon & Garfunkel, intitolato Wednesday Morning, 3 A.M.. Nel 1965 avevano ripubblicato come singolo il brano The Sound of Silence, che aveva raggiunto la prima posizione nelle classifiche pop degli Stati Uniti e aveva spianato la strada all’omonimo LP del 1966 e ai successivi album Parsley, Sage, Rosemary and Thyme dello stesso anno e Bookends del 1968. Avevano inoltre accresciuto il successo con la canzone Mrs. Robinson, pubblicata nella colonna sonora del film Il laureato con Dustin Hoffman. Nel 1970 il duo aveva pubblicato l’ultimo disco, Bridge Over Troubled Water, che aveva però segnato la separazione artistica. In ogni caso, nello stesso anno sia l’album, sia la title-track, avevano vinto i Grammy Awards. Dopo lo scioglimento, nel 1972 Simon aveva pubblicato il primo album solista Paul Simon, seguito nel 1973 da There Goes Rhymin’ Simon e nel 1975 da Still Crazy After All These Years. Tra le opere soliste di maggior successo compare inoltre Graceland del 1986. Nel 1977 Simon è anche apparso sul grande schermo nel film Io e Annie di Woody Allen nel ruolo del produttore Tony Lacey. È stato inoltre inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, sia come duo, sia come solista. Nel 2018, anche a causa di gravi problemi all’udito, si era ritirato ufficialmente dalla musica dopo il tour d’addio Homeward Bound – The Farewell Tour, ma nel 2023 ha pubblicato il nuovo album Seven Psalms e nel 2025 ha portato negli Stati Uniti i nuovi concerti del Quiet Celebration Tour, che nel 2026 arriverà anche in Europa