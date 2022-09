Quarantuno anni fa l’iconico duo decise di appianare le divergenze per riunirsi in un concerto nel “polmone verde” di New York. Fu un evento storico da cui nacque uno dei dischi live più amati di sempre

Delsner conosce Paul Simon . Uscito dal meeting con Davis, va subito a proporre al cantante l’idea appena partorita. Simon si dimostra entusiasta della proposta, al pari di quanto lo sarà poco dopo anche il vecchio sodale. Art Garfunkel viene rintracciato da Delsner mentre è in vacanza in Svizzera. Ci mette poco a convincerlo che è ora di tornare a New York per organizzare tutto come si deve.

Nel 1980 New York non vive un periodo facilissimo. Neanche la zona intorno a Central Park si salva dall’ondata di degrado e criminalità che sta investendo la Grande Mela in quegli anni. Il promoter Ron Delsener e il responsabile dei parchi cittadini Gordon Davis cercano un’idea per far rivalutare l’area e alla fine hanno il colpo di genio giusto: provare a organizzare nel “polmone verde” della città una reunion di Simon & Garfunkel .

Come Tom & Jerry

Simon e Garfunkel stavano per seppellire l’ascia di guerra dopo anni di incomprensioni. Si erano divisi all’inizio degli anni Settanta ma le rispettive carriere soliste non avevano mai davvero ingranato e anche questo li aveva spinti a riflettere su un possibile ritorno in coppia. One Trick Pony, l’ultimo disco di Simon, non stava andando male ma non avrebbe mai toccato le vette di Bridge over Troubled Water. Il loro secondo album era stato il più venduto per tre anni di seguito dal 1970 al 1972 ed era a quel tempo il disco più acquistato della storia. Né Simon né Garfunkel potevano da soli replicare certi risultati e se ne stavano rendendo conto.

L’unica soluzione era riprovarci, rimettersi assieme accettando ognuno il carattere complicato dell’altro. Nonostante le buone intenzioni, nelle tre settimane in cui i due si rinchiusero in un teatro a provare, non mancarono momenti di tensione. Garfunkel voleva riproporre il loro repertorio in una versione minimale: chitarra e voce, senza artifici di alcun tipo. Paul Simon da parte sua spingeva invece per una soluzione più ambiziosa: voleva inserire anche i brani delle loro carriere soliste in scaletta e riarrangiare i vecchi successi in una maniera più ricca. Alla fine, dopo infinite discussioni, ad avere la meglio fu la linea di Simon che mise su per l’occasione una band formata da dieci elementi. Se rilancio doveva essere sarebbe stato un rilancio in grande stile, con buona pace di Garfunkel. Quei due, che avevano iniziato a fare musica con il nome di Tom & Jerry, a forza di bisticciare assomigliavano sempre più ai due nemici-amici del celebre cartone animato.