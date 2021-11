Art Garfunkel compie 80 anni, le tappe della carriera

Il leggendario cantante è nato a New York il 5 novembre 1941. Al liceo ha incontrato Paul Simon con cui condividerà palchi, successi e separazioni per decenni. Dagli anni Settanta ha anche pubblicato diversi lavori da solista e ha recitato in alcune pellicole

Il successo con il duo Simon & Garfunkel

Nell’ottobre 1964 il duo Simon & Garfunkel pubblica l’album "Wednesday Morning, 3 A.M." con la Columbia Records ma la critica non è positiva, e il duo si separa. L'anno successivo però un'intuizione cambia la vita dei due artisti: il loro produttore Tom Wilson decide infatti di estrarre la canzone "The Sound of Silence" dal disco (TUTTE LE CURIOSITÀ), rieditarla con una base di strumenti elettrici, e pubblicarla come singolo. Il successo è immediato: il brano finisce al primo posto della classifica di Billboard e i due artisti diventano tra i più iconici negli anni Sessanta. Nei successivi cinque anni incideranno cinque album in studio ma, a causa delle divergenze circa la carriera e delle evidenti differenze caratteriali, si separeranno ancora una volta nel 1970, dopo la pubblicazione del loro album più famoso ed acclamato: "Bridge over Troubled Water".

La carriera solista e le prove da attore

Negli anni Settanta Garfunkel pubblica qualche album da solista e, pur non raggiungendo le vette raggiunte con Simon, ottiene un buon successo con brani come "I Only Have Eyes For You" e "Bright Eyes": entrambe le canzoni finiscono al numero 1 della classifica inglese dei singoli, e con "All I Know” raggiunge invece la posizione numero 9 negli USA. Una versione di "Bright Eyes" entra a far parte della colonna sonora del film d'animazione "La collina dei conigli”. Nel frattempo si mette alla prova anche come attore recitando in alcuni film tra cui “Comma 22" e "Conoscenza carnale", del 1971, con Jack Nicholson, Candice Bergen, e Ann-Margret.