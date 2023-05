Paul Simon ha perso parte dell'udito in un orecchio, live a rischio

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“All’improvviso ho perso buona parte dell’udito nell’orecchio sinistro, nessuno sa spiegarselo, ogni cosa è diventata difficile”. In un’intervista rilasciata al The Times britannico Paul Simon, 81 anni, ex-metà del duo folk Simon & Garfunkel, ha raccontato di aver sfiorato la parziale sordità nel corso della scrittura del nuovo album Seven Psalms, uscito lo scorso venerdì, e di rischiare quindi di smettere completamente di esibirsi dal vivo. Inizialmente l’artista vincitore di Grammy ha percepito “frustrazione e fastidio”, ma poi ha confidato nell'autonoma risoluzione del problema. L’udito, però, non è tornato. Tuttavia, secondo il cantautore, in presenza di alcuni vecchi brani la sopravvenuta condizione "non è del tutto negativa": “Le mie canzoni che non voglio cantare dal vivo, non le canto. A volte ci sono canzoni che mi piacciono e poi a un certo punto nel tour, dico, “che cavolo stai facendo, Paul?”" ha spiegato. “Piuttosto spesso succede durante You Can Call Me Al. Pensavo, “che cosa stai facendo? Sei come una cover band di Paul Simon. Dovresti tornartene a casa”".