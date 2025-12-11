Baustelle, la possibile scaletta del concerto a Milano

Archiviato lo spettacolo di Milano, i Baustelle si prenderanno una pausa: “Niente concerti e niente dischi per un po’. Serve fermarsi e respirare ogni tanto, per rimanere vivi e possibilmente tendere all’infinito”
Il 12 dicembre i Baustelle saranno in concerto all’Unipol Forum di Assago per celebrare venticinque anni di carriera. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live del gruppo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
baustelle a milano, la possibile scaletta del concerto
Dopo il primo show al Palazzo dello Sport di Roma, venerdì 12 dicembre i Baustelle saliranno sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato informazioni ufficiali sulla scaletta della serata. Annunciata la presenza di Tananai (FOTO) in qualità di ospite. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto del 5 dicembre a Roma:
- I provinciali
- L’arte di lasciar andare
- Gli spietati
- Il vangelo di Giovanni
- La morte (non esiste più)
- La canzone del riformatorio
- Veronica n.2
- La canzone del parco
- Baudelaire
- Alfredo
- Love Affair
- Un romantico a Milano
- Le rane
- Pugili impazziti
- Spogliami
- Amanda Lear
- Monumentale
- Nessuno
- Nabucodonosor
- Una storia
- Contro il mondo
- Il liberismo ha i giorni contati
- La guerra è finita
- Gomma
- Charlie fa surf
In occasione del lancio degli appuntamenti live, il gruppo ha raccontato: “Quest’anno ricorrono venticinque anni dall’uscita del nostro primo album, Sussidiario illustrato della giovinezza. Venticinque anni che ufficialmente ‘esistiamo’ come band. Lo sapete che non ci piacciono le auto-celebrazioni (bisogna guardare sempre avanti, mai indietro) ma venticinque anni sono venticinque anni, insomma. È un bel traguardo, e dunque ci sembra giusto fare un’eccezione e festeggiare dal vivo con voi”.
Il gruppo ha aggiunto: “Sarà anche l’occasione per chiudere un capitolo intenso – Elvis, El Galactico, palchi, chilometri, festival alternativi, collaborazioni – nel modo che conosciamo meglio: suonando”.
Archiviato lo spettacolo di Milano, i Baustelle si prenderanno una pausa: “Niente concerti e niente dischi per un po’. Serve fermarsi e respirare ogni tanto, per rimanere vivi e possibilmente tendere all’infinito”.
