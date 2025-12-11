Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Torino

A ottobre la cantante ha pubblicato il nuovo album Ma io sono fuoco, recentemente certificato disco d’oro. L’artista ha commentato: “Grazie a tutti voi che l’avete fatto entrare così rapidamente nelle vostre case, nelle auto, nelle serate fuori e in ogni spazio abbiate scelto di dargli”
Il 13 dicembre Annalisa saluterà il pubblico con il suo ultimo appuntamento del tour nei palazzetti. L’artista (FOTO) si esibirà a Torino. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere eseguiti.
annalisa a torino, la possibile scaletta dell’ultima data del tour
Sabato 13 dicembre Annalisa chiuderà la tournée con lo show in programma all’Inalpi Arena, questo l’indirizzo: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. In occasione degli ultimi appuntamenti live, Annalisa ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Mi avete lasciata letteralmente senza parole e con il cuore gonfio di amore”. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la popstar non ha rilasciato indiscrezioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 15 novembre al Palazzo del Turismo di Jesolo:
- Dipende
- Ragazza Sola
- Chiodi
- Bye Bye
- Bollicine
- Nuda
- Eva + Eva
- Movimento lento
- Avvelenata
- Delusa
- Tsunami
- Stelle
- Euforia
- Sweet Dreams (Are Made of This)
- Il mondo prima di te
- Indaco Violento
- Diamante lei e luce lui
- Una finestra tra le stelle
- Alice e il blu
- Bonsai
- Secretly
- Il diluvio universale
- Sinceramente
- Mon Amour
- Esibizionista
- Maschio
- Emanuela
- Piazza San Marco
- Disco Paradise
- Tropicana
- Amica
- Una tigre sul letto continua a parlarmi
- Bellissima
- Io sono
A ottobre la cantante ha pubblicato il nuovo album Ma io sono fuoco, recentemente certificato disco d’oro. L’artista ha commentato: “Succede che Ma io sono fuoco è certificato disco d’oro. Grazie a tutti voi che l’avete fatto entrare così rapidamente nelle vostre case, nelle auto, nelle serate fuori e in ogni spazio abbiate scelto di dargli. E grazie a tutto il team che mi ha aiutato a farcelo arrivare”. Il disco contiene i singoli Maschio, Piazza San Marco in duetto con Marco Mengoni ed Esibizionista.
Negli anni Annalisa ha lanciato numerose hit, ricordiamo Mon Amour, arrivata al primo posto della classifica settimanale FIMI dei singoli più venduti in Italia. Spazio anche alle collaborazioni: da Tropicana con i Boomdabash a Storie Brevi con Tananai passando per Disco Paradise con Fedez (FOTO) e gli Articolo 31. L’artista ha collezionato quindici disco d’oro e cinquantadue dischi di platino nel corso della carriera.
Credits: Ipa, Getty Images e Instagram/naliannalisa
