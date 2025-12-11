Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Torino

A ottobre la cantante ha pubblicato il nuovo album Ma io sono fuoco, recentemente certificato disco d’oro. L’artista ha commentato: “Grazie a tutti voi che l’avete fatto entrare così rapidamente nelle vostre case, nelle auto, nelle serate fuori e in ogni spazio abbiate scelto di dargli”

Il 13 dicembre Annalisa saluterà il pubblico con il suo ultimo appuntamento del tour nei palazzetti. L’artista (FOTO) si esibirà a Torino. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere eseguiti.

annalisa a torino, la possibile scaletta dell’ultima data del tour Sabato 13 dicembre Annalisa chiuderà la tournée con lo show in programma all’Inalpi Arena, questo l’indirizzo: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. In occasione degli ultimi appuntamenti live, Annalisa ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Mi avete lasciata letteralmente senza parole e con il cuore gonfio di amore”. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la popstar non ha rilasciato indiscrezioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 15 novembre al Palazzo del Turismo di Jesolo: Dipende

Ragazza Sola

Chiodi

Bye Bye

Bollicine

Nuda

Eva + Eva

Movimento lento

Avvelenata

Delusa

Tsunami

Stelle

Euforia

Sweet Dreams (Are Made of This)

Il mondo prima di te

Indaco Violento

Diamante lei e luce lui

Una finestra tra le stelle

Alice e il blu

Bonsai

Secretly

Il diluvio universale

Sinceramente

Mon Amour

Esibizionista

Maschio

Emanuela

Piazza San Marco

Disco Paradise

Tropicana

Amica

Una tigre sul letto continua a parlarmi

Bellissima

Io sono

L'artista ha commentato: "Succede che Ma io sono fuoco è certificato disco d'oro. Grazie a tutti voi che l'avete fatto entrare così rapidamente nelle vostre case, nelle auto, nelle serate fuori e in ogni spazio abbiate scelto di dargli. E grazie a tutto il team che mi ha aiutato a farcelo arrivare". Il disco contiene i singoli Maschio, Piazza San Marco in duetto con Marco Mengoni ed Esibizionista.