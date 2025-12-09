Fabri Fibra, la possibile scaletta del concerto a Padova

Matedì 9 dicembre il rapper sarà in concerto al Gran Teatro Geox , questo l’indirizzo: via Tassinari, 1, 35136, Padova. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite alla data zero del tour estivo:

Dopo l’atteso spettacolo di Padova, Fabri Fibra proseguirà la tournée con gli ultimi due appuntamenti live: sabato 13 dicembre al Teatro DisPlay di Brescia e giovedì 18 dicembre all’Atlantico di Roma . A giugno il rapper ha pubblicato il suo nuovo album Mentre Los Angeles brucia contenente i singoli Che gusto c’è con Tredici Pietro, Stupidi con Papa V e Nerissima Serpe, Milano Baby con Joan Thiele ( FOTO ), Russian Roulette e Vivo.



L'artista ha raccontato la nascita del progetto discografico: "Tra gennaio e febbraio di quest’anno mi sono chiuso in studio per chiudere l’album cercando, tra i tanti brani a cui avevo lavorato, di comporre il puzzle perfetto. Ascoltavo e riascoltavo le tracce in continuazione, chiuso nella mia bolla senza guardare cosa stava accadendo fuori dalla porta del mio studio. Un giorno accendo la tv e vengo investito dalle notizie che arrivavano da Los Angeles e dalla voce di un servizio al telegiornale che dice 'Mentre Los Angeles brucia è morto David Lynch”.

Il rapper ha proseguito: "Mi sono reso conto di quanto le nostre vite siano ciniche ed egoriferite al punto che anche mentre una città brucia, un paese viene bombardato o si combatte una guerra in un posto lontano da noi nel mondo, noi continuiamo ad andare avanti con la nostra solita vita, abitudinaria e al sicuro".