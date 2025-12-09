Fabri Fibra, la possibile scaletta del concerto a Padova

Dopo l’atteso spettacolo di Padova, il rapper proseguirà la tournée con gli ultimi due appuntamenti: sabato 13 dicembre al Teatro DisPlay di Brescia e giovedì 18 dicembre all’Atlantico di Roma
Terzultimo appuntamento con la tournée nei club di Fabri Fibra. Il 9 dicembre il rapper salirà sul palco del Gran Teatro Geox di Padova, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
fabri fibra a padova, la possibile scaletta
Matedì 9 dicembre il rapper sarà in concerto al Gran Teatro Geox, questo l’indirizzo: via Tassinari, 1, 35136, Padova. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite alla data zero del tour estivo:
- L’avvelenata (pretesto)
- Mille volte
- Tutti pazzi
- Stupidi
- Sbang
- In Italia
- La pula bussò
- Demo nello stereo
- Fenomeno
- Pamplona
- Propaganda
- Che gusto c’è
- Venerdì 17
- Rap in vena / Non crollo
- Bugiardo
- Cocaine
- Caos
- Vip in Trip
- Stai zitto
- Panico
- La soluzione
- Applausi per Fibra
- Stavo pensando a te
- Verso altri lidi
- Tranne te
- Luna piena
Approfondimento
Fabri Fibra, esce oggi il singolo Vivo: testo e significato
Dopo l’atteso spettacolo di Padova, Fabri Fibra proseguirà la tournée con gli ultimi due appuntamenti live: sabato 13 dicembre al Teatro DisPlay di Brescia e giovedì 18 dicembre all’Atlantico di Roma. A giugno il rapper ha pubblicato il suo nuovo album Mentre Los Angeles brucia contenente i singoli Che gusto c’è con Tredici Pietro, Stupidi con Papa V e Nerissima Serpe, Milano Baby con Joan Thiele (FOTO), Russian Roulette e Vivo.
Approfondimento
Fabri Fibra: “Da ragazzo illudevo me stesso, poi è arrivato il rap”
L'artista ha raccontato la nascita del progetto discografico: "Tra gennaio e febbraio di quest’anno mi sono chiuso in studio per chiudere l’album cercando, tra i tanti brani a cui avevo lavorato, di comporre il puzzle perfetto. Ascoltavo e riascoltavo le tracce in continuazione, chiuso nella mia bolla senza guardare cosa stava accadendo fuori dalla porta del mio studio. Un giorno accendo la tv e vengo investito dalle notizie che arrivavano da Los Angeles e dalla voce di un servizio al telegiornale che dice 'Mentre Los Angeles brucia è morto David Lynch”.
Il rapper ha proseguito: "Mi sono reso conto di quanto le nostre vite siano ciniche ed egoriferite al punto che anche mentre una città brucia, un paese viene bombardato o si combatte una guerra in un posto lontano da noi nel mondo, noi continuiamo ad andare avanti con la nostra solita vita, abitudinaria e al sicuro".
