Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Fabri Fibra, la possibile scaletta del concerto a Padova

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo l’atteso spettacolo di Padova, il rapper proseguirà la tournée con gli ultimi due appuntamenti: sabato 13 dicembre al Teatro DisPlay di Brescia e giovedì 18 dicembre all’Atlantico di Roma

Terzultimo appuntamento con la tournée nei club di Fabri Fibra. Il 9 dicembre il rapper salirà sul palco del Gran Teatro Geox di Padova, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

fabri fibra a padova, la possibile scaletta

 

Matedì 9 dicembre il rapper sarà in concerto al Gran Teatro Geox, questo l’indirizzo: via Tassinari, 1, 35136, Padova. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite alla data zero del tour estivo:

  • L’avvelenata (pretesto)
  • Mille volte
  • Tutti pazzi
  • Stupidi
  • Sbang
  • In Italia
  • La pula bussò
  • Demo nello stereo
  • Fenomeno
  • Pamplona
  • Propaganda
  • Che gusto c’è
  • Venerdì 17
  • Rap in vena / Non crollo
  • Bugiardo
  • Cocaine
  • Caos
  • Vip in Trip
  • Stai zitto
  • Panico
  • La soluzione
  • Applausi per Fibra
  • Stavo pensando a te
  • Verso altri lidi
  • Tranne te
  • Luna piena

Approfondimento

Fabri Fibra, esce oggi il singolo Vivo: testo e significato

Dopo l’atteso spettacolo di Padova, Fabri Fibra proseguirà la tournée con gli ultimi due appuntamenti live: sabato 13 dicembre al Teatro DisPlay di Brescia e giovedì 18 dicembre all’Atlantico di Roma. A giugno il rapper ha pubblicato il suo nuovo album Mentre Los Angeles brucia contenente i singoli Che gusto c’è con Tredici Pietro, Stupidi con Papa V e Nerissima Serpe, Milano Baby con Joan Thiele (FOTO), Russian Roulette e Vivo.

Approfondimento

Fabri Fibra: “Da ragazzo illudevo me stesso, poi è arrivato il rap”


L'artista ha raccontato la nascita del progetto discografico: "Tra gennaio e febbraio di quest’anno mi sono chiuso in studio per chiudere l’album cercando, tra i tanti brani a cui avevo lavorato, di comporre il puzzle perfetto. Ascoltavo e riascoltavo le tracce in continuazione, chiuso nella mia bolla senza guardare cosa stava accadendo fuori dalla porta del mio studio. Un giorno accendo la tv e vengo investito dalle notizie che arrivavano da Los Angeles e dalla voce di un servizio al telegiornale che dice 'Mentre Los Angeles brucia è morto David Lynch”.

 

Il rapper ha proseguito: "Mi sono reso conto di quanto le nostre vite siano ciniche ed egoriferite al punto che anche mentre una città brucia, un paese viene bombardato o si combatte una guerra in un posto lontano da noi nel mondo, noi continuiamo ad andare avanti con la nostra solita vita, abitudinaria e al sicuro".

FOTOGALLERY

1/31
Musica

"Singolarmente", i 32 singoli usciti e da non perdere

Dal tuo bicchiere di Serrati è il mio singolo di novembre: è una dichiarazione d'amore spudorata e autentica, che rivendica la possibilità di affermare ciò che si sente senza filtri, spontaneamente. Si è chiuso un mese ricco di brani potenti: tra gli altri Birthh, Yna, Camillacosì, Ibla, Revelé, Diniche e Alex Wyse. Tolta l’artista sul podio, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO 

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Fabri Fibra, la possibile scaletta del concerto a Padova

Musica

Dopo l’atteso spettacolo di Padova, il rapper proseguirà la tournée con gli ultimi due...

Uno splendido errore, tre nuove aggiunte nel cast della terza stagione

Serie TV

I nuovi episodi del teen drama che uscirà nel 2026 su Netflix accolgono Chad Rook nel ruolo del...

It: Welcome to Derry, l'episodio 7 raccontato in 15 foto

Serie TV

Pennywise è protagonista assoluto nel nuovo appuntamento con lo show HBO caratterizzato da scene...

15 foto

Fallout 2, una clip svela l'iconica location di Novac

Serie TV

Il video è stato mostrato al pubblico del CCXP che ha partecipato al panel con il cast della...

Marracash, la scaletta dei concerti 2025 nei palazzetti

Musica

Il king del rap è attualmente impegnato con la tournée nei palazzetti. Nelle prossime settimane...

Spettacolo: Per te