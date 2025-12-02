Fabri Fibra, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Dopo lo spettacolo di Bologna, Fabri Fibra proseguirà la tournée con altri quattro appuntamenti: il 6 dicembre a Milano, il 9 dicembre a Padova, il 13 dicembre a Brescia e infine il 18 dicembre a Roma
Nuovo appuntamento live con la musica di Fabri Fibra. Il rapper salirà sul palco dell’Estragon di Bologna, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
fabri fibra a bologna, la possibile scaletta
Mercoledì 3 dicembre l’artista porterà la sua musica all’Estragon, questo l’indirizzo: via Stalingrado 83, Parco Nord, 40128, Bologna. Stando a quanto comunicato sul sito ufficiale di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Come ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte alla data zero del tour estivo:
- L’avvelenata (pretesto)
- Mille volte
- Tutti pazzi
- Stupidi
- Sbang
- In Italia
- La pula bussò
- Demo nello stereo
- Fenomeno
- Pamplona
- Propaganda
- Che gusto c’è
- Venerdì 17
- Rap in vena / Non crollo
- Bugiardo
- Cocaine
- Caos
- Vip in Trip
- Stai zitto
- Panico
- La soluzione
- Applausi per Fibra
- Stavo pensado a te
- Verso altri lidi
- Tranne te
- Luna piena
Dopo l'atteso spettacolo di Bologna, Fabri Fibra proseguirà la tournée con altri quattro appuntamenti: il 6 dicembre a Milano, il 9 dicembre a Padova, il 13 dicembre a Brescia e infine il 18 dicembre a Roma. Ecco il calendario completo con i concerti in programma:
- 6 dicembre - Milano, Fabrique
- 9 dicembre - Padova, Geox
- 13 dicembre - Brescia, Dis_play
- 18 dicembre - Roma, Atlantico
Venerdì 5 dicembre Fabri Fibra lancerà Vivo, nuovo singolo estratto dal suo ultimo album Mentre Los Angeles Brucia uscito nel giugno di quest'anno e certificato disco d'oro. La canzone riprende un campione del brano di Andrea Laszlo De Simone.
Il rapper ha raccontato: “Vivo rappresenta la grande voglia di andare avanti anche in situazioni difficili. Questa canzone è fortemente legata al titolo del disco, Mentre Los Angeles Brucia. Attraverso la metafora dell’incendio cerco di raccontare quel fuoco che brucia dentro ognuno di noi mettendolo in relazione con la situazione che viviamo in questo mondo che sembra ormai impazzito”.
