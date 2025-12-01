Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Eboli

Dopo lo spettacolo di Eboli, la popstar partirà alla volta di Bari per il doppio appuntamento in programma il 5 e il 6 dicembre al Palaflorio. Successivamente, l’artista porterà la tournée e Bologna e a Torino
Archiviato il doppio appuntamento all’Unipol Forum di Assago, il 2 dicembre Annalisa sarà in concerto sul palco del PalaSele di Eboli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo della voce di Stelle: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite.
annalisa a eboli, la possibile scaletta
Grande successo per gli appuntamenti meneghini, l‘artista ha scritto sul suo profilo Instagram: “Le due notti milanesi sono state epiche. Per sempre nel cuore”. Martedì 2 dicembre la popstar porterà la sua musica al PalaSele di Eboli. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta della serata. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani proposti alla data zero di sabato 15 novembre al Palazzo del Turismo di Jesolo:
- Dipende
- Ragazza Sola
- Chiodi
- Bye Bye
- Bollicine
- Nuda
- Eva + Eva
- Movimento lento
- Avvelenata
- Delusa
- Tsunami
- Stelle
- Euforia
- Sweet Dreams (Are Made of This)
- Il mondo prima di te
- Indaco Violento
- Diamante lei e luce lui
- Una finestra tra le stelle
- Alice e il blu
- Bonsai
- Secretly
- Il diluvio universale
- Sinceramente
- Mon Amour
- Esibizionista
- Maschio
- Emanuela
- Piazza San Marco
- Disco Paradise
- Tropicana
- Amica
- Una tigre sul letto continua a parlarmi
- Bellissima
- Io sono
Approfondimento
Ornella Vanoni, l'omaggio di Annalisa ed Elodie con "L'appuntamento"
Dopo il concerto di Eboli, Annalisa (FOTO) partirà alla volta di Bari per il doppio appuntamento in programma il 5 e il 6 dicembre al Palaflorio. Successivamente, l’artista porterà la tournée e Bologna e infine a Torino. Questo i prossimi appuntamenti in programma:
- 5.12.2025, Bari - Palaflorio
- 6.12.2025, Bari - Palaflorio
- 10.12.2025, Bologna - Unipol Arena
- 13.12.2025, Torino – Inalpi Arena
Approfondimento
Annalisa, è uscito il videoclip del nuovo singolo Esibizionista
A ottobre Annalisa ha pubblicato il nuovo progetto discografico Ma io sono fuoco contenente i singoli Maschio, Piazza San Marco in duetto in collaborazione con Marco Mengoni ed Esibizionista. Tra i suoi lavori più amati troviamo sicuramente E poi siamo finiti nel vortice e Bye Bye, quest’ultimo contenente anche il singolo Il mondo prima di te classificatosi al terzo posto alla 68esima edizione del Festival di Sanremo. In totale l’artista conta sei partecipazioni in gara alla kermesse musicale.
Foto tratta dal profilo Instagram di X Factor Italia e foto di Virginia Bettoja
X Factor 2025, ai Live Show Annalisa e la prima eliminazione. FOTO
La prima puntata dei Live Show di X Factor 2025 ha regalato emozioni con le due manche di cover, dove i 12 concorrenti hanno rapito i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani con voci, danze e performance. Ospite Annalisa, che si è esibita nei brani Piazza San Marco ed Esibizionista. Al ballottaggio sono andati AMANDA e i Copper Jitters. Il gruppo in squadra con Lauro è stato infine eliminato