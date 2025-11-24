Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Dopo lo show di Firenze, venerdì 28 e sabato 29 novembre la voce di Una finestra tra le stelle porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Successivamente, l’artista sarà in concerto a Eboli, Bari, Bologna e infine Torno con l’ultimo appuntamento in scena il 13 dicembre all’Inalpi Arena

Martedì 25 novembre l’artista porterà la sua musica nel capoluogo toscano con lo show in scena al Nelson Mandela Forum, questo l’indirizzo: piazza Enrico Berlinguer, 50137, Firenze. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Massimo riserbo sulla scaletta ufficiale della serata. Stando a quanto ripreso da Setlist , questi i brani eseguiti il 15 novembre al Palazzo del Turismo di Jesolo:

Dopo il concerto di Firenze, venerdì 28 e sabato 29 novembre Annalisa porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Forum di Milano. Successivamente, l’artista sarà in concerto a Eboli , Bari , Bologna e infine Torno con l’ultimo appuntamento in scena il 13 dicembre all’Inalpi Arena. Questi tutti i prossimi concerti in programma:

Tanti successi e collaborazioni. Nel corso degli anni Annalisa ha regalato singoli e album molto amati dal pubblico, citiamo ad esempio E poi siamo finiti nel vortice, certificato con ben tre dischi di platino. L’artista ha anche partecipato per ben sei volte al Festival di Sanremo conquistando il terzo posto con Il mondo prima di te nel 2018 e con Sinceramente sei anni dopo.

Ricordiamo anche alcune collaborazioni: da Tutto per una ragione con Benji e Fede a San Lorenzo con Alfa (FOTO) passando per Beatrice con Tedua, Piazza San Marco con Marco Mengoni, Tropicana con i Boomdabash, Eva+Eva con Rose Villain e Disco Paradise con Fedez e gli Articoli 31.