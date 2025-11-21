Coez, la possibile scaletta del concerto a Bari

Dopo lo show a Bari, il cantautore proseguirà la tournée nei palazzetti con altri quattro attesi appuntamenti: il 29 novembre a Torino, il 1° e il 2 dicembre a Milano, il 6 dicembre a Firenze e infine l’8 dicembre a Roma per la grande festa conclusiva
Nuovo appuntamento live con Coez. Sabato 22 novembre il cantautore sarà in concerto sul palco del Palaflorio di Bari. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
coez a bari, la possibile scaletta del concerto
Archiviato il concerto al Palapartenope di Napoli, Coez porterà la sua musica al Palaflorio, questo l’indirizzo: viale Archimede, 70126, Bari. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 14 novembre al Palazzo dello Sport di Roma:
- Estate 1998
- Mr. Nobody
- Mal di te
- La tua canzone
- Faccio un casino
- Catene
- Siamo morti insieme
- Domenica
- Jet
- Lontana da me
- Niente che non va
- E yo mamma
- Occhi rossi
- Come nelle canzoni
- Le parole più grandi
- Dentro al fumo
- Ti manca l’aria
- Le luci della città
- Alta marea
- Taciturna / Davide / !ly
- Bella Mossa
- Roma di notte
- Fine dell’estate
- Ali sporche
- Qualcosa di grande
- È sempre bello
- La musica non c’è
Dopo lo show a Bari, Coez proseguirà la tournée nei palazzetti con altri quattro attesi appuntamenti: il 29 novembre a Torino, il 1° e il 2 dicembre a Milano, il 6 dicembre a Firenze e infine l’8 dicembre a Roma per la grande festa conclusiva. Ecco il calendario completo:
- 29 novembre, Torino - Inalpi Arena
- 1 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 2 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 6 dicembre, Firenze - Nelson Mandela Forum
- 8 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport
Nel gennaio di quest’anno Coez ha pubblicato il brano Mal di te alzando il sipario sul suo nuovo progetto discografico 1998, distribuito a giugno. Il cantautore ha raccontato al pubblico: “Questa volta la scelta dei singoli mi ha messo davvero in difficoltà, è più di un anno che lavoro al disco e fatico a separarmene, forse perché rispetto alle altre volte mi sono raccontato in maniera più intima e profonda”.
L’album è arrivato a circa due anni di distanza dal precedente lavoro Lovebars in collaborazione con Frah Quintale. Tra i suoi dischi più popolari troviamo Faccio un casino contenente il singolo La musica non c’è scritto con Niccolò Contessa, Coez: “In un pomeriggio è nata La musica non c’è e ho capito subito che sarebbe stata la canzone più apprezzata del disco dal mio piccolo grande seguito. Quello che non sapevo è che sarebbe totalmente esplosa qualche mese dopo l’uscita diventando una canzone per tutti”.
