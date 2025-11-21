Coez, la possibile scaletta del concerto a Bari

Archiviato il concerto al Palapartenope di Napoli, Coez porterà la sua musica al Palaflorio , questo l’indirizzo: viale Archimede, 70126, Bari. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento il cantautore non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Stando a quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti il 14 novembre al Palazzo dello Sport di Roma:

Nel gennaio di quest’anno Coez ha pubblicato il brano Mal di te alzando il sipario sul suo nuovo progetto discografico 1998, distribuito a giugno. Il cantautore ha raccontato al pubblico: “Questa volta la scelta dei singoli mi ha messo davvero in difficoltà, è più di un anno che lavoro al disco e fatico a separarmene, forse perché rispetto alle altre volte mi sono raccontato in maniera più intima e profonda”.

L’album è arrivato a circa due anni di distanza dal precedente lavoro Lovebars in collaborazione con Frah Quintale. Tra i suoi dischi più popolari troviamo Faccio un casino contenente il singolo La musica non c’è scritto con Niccolò Contessa, Coez: “In un pomeriggio è nata La musica non c’è e ho capito subito che sarebbe stata la canzone più apprezzata del disco dal mio piccolo grande seguito. Quello che non sapevo è che sarebbe totalmente esplosa qualche mese dopo l’uscita diventando una canzone per tutti”.