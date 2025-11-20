Noemi, la possibile scaletta del concerto a Milano

A fine febbraio Noemi ha pubblicato il nuovo album Nostalgia contenente i singoli Non sono io e Se t’innamori muori, quest’ultimo presentato in gara sul palco del Teatro Ariston per la 75esima edizione del Festival di Sanremo. In occasione dell’uscita del progetto, l’artista ha raccontato: “Per questo album ho lasciato che una nostalgia luminosa, calda, dolce mi travolgesse. Quella nostalgia che ti dà la forza di continuare a perderti tra voli e avarie, che ti lascia abbondare alle emozioni più profonde e ti fa desiderare ancora e ancora di innamorarti. Grazie a tutte le persone che hanno dato vita al disco assieme a me. Siete stati dei fantastici alleati in questa guerra tra le ali della fantasia”.