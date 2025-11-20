Noemi, la possibile scaletta del concerto a Milano

Dopo la data di Milano, Noemi continuerà al tournée esibendosi in numerose altre città: da Padova a Bologna fino all’appuntamento conclusivo in scena il 20 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma
Venerdì 21 novembre Noemi (FOTO) sarà in concerto al Teatro Dal Verme di Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo della voce di Non smettere mai di cercarmi: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere eseguiti.
noemi a milano, la possibile scaletta del concerto
Nuovo appuntamento live con Noemi. Il 21 novembre l’artista porterà la sua musica sul palco del Teatro Dal Verme, questo l’indirizzo: via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milano. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 17 novembre al concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze:
- Se t’innamori muori
- Luna bugiarda
- Senza lacrime
- La fine
- Per tutta la vita
- Briciole
- Piece of My Heart
- Tutto l’oro del mondo / L’attrazione / L’amore eternit
- Ti amo non lo so dire
- Non ho bisogno di te
- Non sono io
- Nostalgia
- Centomila notti
- Bagnati dal sole
- Generale
- Guardare giù
- Bianca
- Oh ma
- Makumba
- L’amore si odia
- Glicine
- Sono solo parole
- Vuoto a perdere
Dopo la data di Milano, Noemi continuerà la tournée esibendosi in numerose altre città: da Padova a Bologna fino all’appuntamento conclusivo in scena il 20 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutti i prossimi concerti in programma:
- 26 novembre, Padova - Gran Teatro Geox
- 28 novembre, Brescia - Teatro Dis_Play
- 1 dicembre, Assisi - Teatro Lyrick
- 3 dicembre, Catania - Teatro Metropolitan
- 4 dicembre, Palermo - Teatro Golden
- 9 dicembre, Napoli - Teatro Augusteo
- 11 dicembre, Bari - Teatro Team
- 15 dicembre, Bologna - Teatro Duse
- 20 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport
A fine febbraio Noemi ha pubblicato il nuovo album Nostalgia contenente i singoli Non sono io e Se t’innamori muori, quest’ultimo presentato in gara sul palco del Teatro Ariston per la 75esima edizione del Festival di Sanremo. In occasione dell’uscita del progetto, l’artista ha raccontato: “Per questo album ho lasciato che una nostalgia luminosa, calda, dolce mi travolgesse. Quella nostalgia che ti dà la forza di continuare a perderti tra voli e avarie, che ti lascia abbondare alle emozioni più profonde e ti fa desiderare ancora e ancora di innamorarti. Grazie a tutte le persone che hanno dato vita al disco assieme a me. Siete stati dei fantastici alleati in questa guerra tra le ali della fantasia”.
