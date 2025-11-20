Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Roma

Archiviati i due concerti al Palazzo dello Sport di Roma, lunedì 24 novembre la voce di Mon Amour sarà in concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze. Previsti appuntamenti anche all’Unipol Forum di Milano, al Palasele di Eboli, al Palaflorio di Bari, all’Unipol Arena di Bologna e all’Inalpi Arena di Torino
Doppio appuntamento live a Roma. Venerdì 21 e sabato 22 novembre Annalisa (FOTO) sarà in concerto sul palco del Palazzo dello Sport, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite.
ANNALISA A ROMA, LA POSSIBILE SCALETTA DEL CONCERTO
Tutto pronto per i nuovi appuntamenti con il tour della voce di Ragazza Sola. A pochi giorni dall’uscita del videoclip del nuovo singolo Esibizionista, Annalisa si prepara a calcare il palco del Palazzo dello Sport di Roma. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Nessuna notizia sulla scaletta. Secondo quanto rilanciato da Setlist, ecco i brani proposti alla data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo:
- Dipende
- Ragazza Sola
- Chiodi
- Bye Bye
- Bollicine
- Nuda
- Eva + Eva
- Movimento lento
- Avvelenata
- Delusa
- Tsunami
- Stelle
- Euforia
- Sweet Dreams (Are Made of This)
- Il mondo prima di te
- Indaco Violento
- Diamante lei e luce lui
- Una finestra tra le stelle
- Alice e il blu
- Bonsai
- Secretly
- Il diluvio universale
- Sinceramente
- Mon Amour
- Esibizionista
- Maschio
- Emanuela
- Piazza San Marco
- Disco Paradise
- Tropicana
- Amica
- Una tigre sul letto continua a parlarmi
- Bellissima
- Io sono
Approfondimento
Annalisa, è uscito il videoclip del nuovo singolo Esibizionista
Archiviati i due concerti di Roma, lunedì 24 novembre Annalisa sarà in concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze. Previsti appuntamenti anche all’Unipol Forum di Milano, al Palasele di Eboli, al Palaflorio di Bari, all’Unipol Arena di Bologna e all’Inalpi Arena di Torino. Ecco il calendario completo dei prossimi show:
- 24.11.2025 FIRENZE – Nelson Mandela Forum
- 28.11.2025 MILANO – Unipol Forum
- 29.11.2025 MILANO – Unipol Forum
- 2.12.2025 EBOLI (SA) – Palasele
- 5.12.2025 BARI - Palaflorio
- 6.12.2025 BARI - Palaflorio
- 10.12.2025 BOLOGNA - Unipol Arena
- 13.12.2025 TORINO – Inalpi Arena
Approfondimento
Annalisa ospite a XF2025 canta Piazza San Marco ed Esibizionista
A ottobre Annalisa ha pubblicato il nuovo progetto Ma io sono fuoco, anticipato dai singoli Maschio e Piazza San Marco in collaborazione con Marco Mengoni (FOTO). Il disco, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia, è uscito a circa due anni di distanza dall’acclamato E poi siamo finiti nel vortice contenente numerose hit: da Bellissima a Sinceramente, quest’ultima presentata in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo.
Foto tratta dal profilo Instagram di X Factor Italia e foto di Virginia Bettoja
X Factor 2025, ai Live Show Annalisa e la prima eliminazione. FOTO
La prima puntata dei Live Show di X Factor 2025 ha regalato emozioni con le due manche di cover, dove i 12 concorrenti hanno rapito i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani con voci, danze e performance. Ospite Annalisa, che si è esibita nei brani Piazza San Marco ed Esibizionista. Al ballottaggio sono andati AMANDA e i Copper Jitters. Il gruppo in squadra con Lauro è stato infine eliminato