Mumford & Sons a Bologna, la possibile scaletta del concerto

Il gruppo, guidato dalla voce di Marcus Mumford, sarà in concerto all’ Unipol Arena , questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento la formazione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite il 17 novembre al concerto di Amsterdam:

Dopo lo spettacolo all’Unipol Arena, venerdì 21 novembre la formazione porterà la sua musica anche sul palco dell’Unipol Forum di Assago per la seconda data italiana della tournée. Il 13 febbraio 2026 i Mumford & Sons pubblicheranno il loro sesto album Prizefighter. In occasione dell’annuncio dell’uscita del disco, il gruppo ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di un milione di follower: “È stato difficile tenerlo nascosto perché non siamo mai stati così entusiasti di pubblicare un disco. Pensiamo che Prizefighter sia la migliore musica che abbiamo mai fatto, e non siamo mai stati così felici di farla”.