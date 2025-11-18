Mumford & Sons a Bologna, la possibile scaletta del concerto

Dopo lo spettacolo a Casalecchio di Reno, venerdì 21 novembre la formazione porterà la sua musica anche sul palco dell’Unipol Forum di Assago per la seconda data italiana della tournée
Mercoledì 19 novembre i Mumford & Sons saranno in concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live della formazione britannica: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
Mumford & Sons, la possibile scaletta del concerto
Il gruppo, guidato dalla voce di Marcus Mumford, sarà in concerto all’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la formazione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 17 novembre al concerto di Amsterdam:
- Run Together
- Babel
- Rushmere
- Little Lion Man
- Hopeless Wanderer
- Lover of the Light
- Believe
- Truth
- Here
- Ghosts That We Knew
- Guiding Light
- Caroline
- White Blank Page
- Ditmas
- The Cave
- Roll Away Your Stone
- Delta
- The Wolf
- Timshel
- Rubber Band Man
- Awake My Soul
- I Will Wait
- Conversation With My Son (Gangsters & Angeles)
Dopo lo spettacolo all’Unipol Arena, venerdì 21 novembre la formazione porterà la sua musica anche sul palco dell’Unipol Forum di Assago per la seconda data italiana della tournée. Il 13 febbraio 2026 i Mumford & Sons pubblicheranno il loro sesto album Prizefighter. In occasione dell’annuncio dell’uscita del disco, il gruppo ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di un milione di follower: “È stato difficile tenerlo nascosto perché non siamo mai stati così entusiasti di pubblicare un disco. Pensiamo che Prizefighter sia la migliore musica che abbiamo mai fatto, e non siamo mai stati così felici di farla”.
Tra i lavori più amati dei Mumford & Sons troviamo sicuramente Sigh No More, Wilder Mind e Babel, quest’ultimo vincitore della statuetta nella categoria Album of the Year ai Grammy Awards. Ricordiamo anche due premi ai BRIT Awards: British Album of the Year per Sigh No More nel 2011 e British Group nel 2013
