Modà a Bologna, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Arena di Casalecchio di RenoMusica
Dopo lo spettacolo di Casalecchio di Reno, martedì 18 novembre la formazione si esibirà al Nelson Mandela Forum di Firenze. In seguito, i Modà proseguiranno la tournée al Palazzo dello Sport di Roma, al Palaflorio di Bari e all'Inalpi Arena di Torino
Nuovo appuntamento live con la musica dei Modà. Martedì 11 settembre il gruppo, guidato dalla voce di Kekko Silvestre, sarà in concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
modà a bologna, la possibile scaletta
Martedì 11 novembre la formazione porterà la sua musica davanti alle migliaia di persone dell’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Nel corso degli anni i Modà hanno conquistato le classifiche con numerosi successi, al momento massimo riserbo sulla scaletta della serata. Secondo quanto riportato da Setlist, questi i brani eseguiti a giugno al concerto sul palco dello stadio San Siro di Milano:
- Intro
- Tutto non è niente
- Vivo da Re
- Sono già solo
- Non ti mancherà mai il mare
- Cuore e vento
- Non è mai abbastanza
- Forse non lo sai / Sogno nel cassetto / Uomo diverso / Dimmelo / Cuore di cemento / Passione maledetta
- Cash
- Salvami
- Come hai sempre fatto
- Anche stasera
- Gioia
- Quel sorriso in volto
- Quelli come me
- Forse
- Stella cadente / Bellissimo / Il foglietto col tuo nome / Se si potesse non morire / Quello che non ti ho detto (Scusami) / Favola / Volevo dirti / Mani inutili
- Non ti dimentico
- Per una notte insieme
- Tappeto di fragole
- La notte
- Come un pittore
- Arriverà
- In tutto l’universo
- Viva i romantici
Dopo il concerto di Bologna, martedì 18 novembre la formazione si esibirà al Nelson Mandela Forum di Firenze. In seguito, i Modà proseguiranno la tournée al Palazzo dello Sport di Roma, al Palaflorio di Bari e all’Inalpi Arena di Torino. Ecco tutti i prossimi appuntamenti live in programma:
- 18 novembre, Firenze - Nelson Mandela Forum
- 23 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 26 novembre, Bari - Palaflorio
- 27 novembre, Bari - Palaflorio
- 2 dicembre, Torino - Inalpi Arena
A febbraio i Modà (FOTO) hanno pubblicato il loro nuovo album 8 canzoni contenente anche il singolo Non ti dimentico presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i lavori più popolari del gruppo troviamo Viva i romantici e Gioia, rispettivamente usciti nel 2011 e nel 2013. Inoltre, negli anni i Modà hanno collezionato varie collaborazioni: da Cuore e vento con i Tazenda ad Arriverà e Come in un film con Emma.
La band salirà sul palco del Teatro Ariston. Il gruppo, guidato dalla voce di Kekko Silvestre, tornerà in gara al Festival per la quinta volta, l’ultima partecipazione nel 2023