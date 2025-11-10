Martedì 11 novembre la formazione porterà la sua musica davanti alle migliaia di persone dell’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Nel corso degli anni i Modà hanno conquistato le classifiche con numerosi successi, al momento massimo riserbo sulla scaletta della serata. Secondo quanto riportato da Setlist , questi i brani eseguiti a giugno al concerto sul palco dello stadio San Siro di Milano:

A febbraio i Modà (FOTO) hanno pubblicato il loro nuovo album 8 canzoni contenente anche il singolo Non ti dimentico presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i lavori più popolari del gruppo troviamo Viva i romantici e Gioia, rispettivamente usciti nel 2011 e nel 2013. Inoltre, negli anni i Modà hanno collezionato varie collaborazioni: da Cuore e vento con i Tazenda ad Arriverà e Come in un film con Emma.