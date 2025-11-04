Modà, la possibile scaletta del concerto a Roma

Nelle prossime settimane la formazione continuerà il tour con altri sei appuntamenti tra Bologna, Firenze, Roma, Bari e infine Torino con lo show conclusivo in scena martedì 2 dicembre sul palco dell’Inalpi Arena

Dopo i doppi appuntamenti a Padova e Milano, mercoledì 5 novembre i Modà , guidati dalla voce di Kekko Silvestre, saranno in concerto al Palazzo dello Sport di Roma . Ecco tutto quello che c’è da sapere: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

modà a roma, la possibile scaletta dello show

Domenica 2 e lunedì 3 novembre i Modà si sono esibiti all’Unipol Forum di Assago: “Grazie di cuore Milano! Due serate incredibili, due abbracci infiniti che porteremo sempre con noi”. Ospite a sorpresa Bianca Atzei. Ora, il gruppo è pronto a portare la sua musica al Palazzo dello Sport di Roma. Stando a punto riportato su Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00.

Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 12 giugno al concerto allo stadio San Siro di Milano:

Intro

Tutto non è niente

Vivo da Re

Sono già solo

Non ti mancherà mai il mare

Cuore e vento

Non è mai abbastanza

Forse non lo sai / Sogno nel cassetto / Uomo diverso / Dimmelo / Cuore di cemento / Passione maledetta

Cash

Salvami

Come hai sempre fatto

Anche stasera

Gioia

Quel sorriso in volto

Quelli come me

Forse

Stella cadente / Bellissimo / Il foglietto col tuo nome / Se si potesse non morire / Quello che non ti ho detto (Scusami) / Favola / Volevo dirti / Mani inutili

Non ti dimentico

Per una notte insieme

Tappeto di fragole

La notte

Come un pittore

Arriverà

In tutto l’universo

Viva i romantici