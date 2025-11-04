Modà, la possibile scaletta del concerto a Roma

Nelle prossime settimane la formazione continuerà il tour con altri sei appuntamenti tra Bologna, Firenze, Roma, Bari e infine Torino con lo show conclusivo in scena martedì 2 dicembre sul palco dell’Inalpi Arena
Dopo i doppi appuntamenti a Padova e Milano, mercoledì 5 novembre i Modà, guidati dalla voce di Kekko Silvestre, saranno in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
modà a roma, la possibile scaletta dello show
Domenica 2 e lunedì 3 novembre i Modà si sono esibiti all’Unipol Forum di Assago: “Grazie di cuore Milano! Due serate incredibili, due abbracci infiniti che porteremo sempre con noi”. Ospite a sorpresa Bianca Atzei. Ora, il gruppo è pronto a portare la sua musica al Palazzo dello Sport di Roma. Stando a punto riportato su Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00.
Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 12 giugno al concerto allo stadio San Siro di Milano:
- Intro
- Tutto non è niente
- Vivo da Re
- Sono già solo
- Non ti mancherà mai il mare
- Cuore e vento
- Non è mai abbastanza
- Forse non lo sai / Sogno nel cassetto / Uomo diverso / Dimmelo / Cuore di cemento / Passione maledetta
- Cash
- Salvami
- Come hai sempre fatto
- Anche stasera
- Gioia
- Quel sorriso in volto
- Quelli come me
- Forse
- Stella cadente / Bellissimo / Il foglietto col tuo nome / Se si potesse non morire / Quello che non ti ho detto (Scusami) / Favola / Volevo dirti / Mani inutili
- Non ti dimentico
- Per una notte insieme
- Tappeto di fragole
- La notte
- Come un pittore
- Arriverà
- In tutto l’universo
- Viva i romantici
Nelle prossime settimane la formazione continuerà il tour con altri sei appuntamenti tra Bologna, Firenze, Roma, Bari e infine Torino con lo show conclusivo in scena martedì 2 dicembre sul palco dell’Inalpi Arena di Torino. Ecco il calendario completo:
- 11 novembre, Bologna - Unipol Arena
- 18 novembre, Firenze - Nelson Mandela Forum
- 23 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 26 novembre, Bari - Palaflorio
- 27 novembre, Bari - Palaflorio
- 2 dicembre, Torino - Inalpi Arena
I Modà (FOTO) sono tra i gruppi di maggior successo della scena italiana degli ultimi anni. La formazione vanta un disco di diamante, trentuno dischi di platino, nove dischi d’oro e più di due milioni di copie vendute. A febbraio la formazione ha pubblicato il nuovo album 8 canzoni contenente anche i brani Lasciami e Non ti dimentico, presentati rispettivamente alla 73esima e alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.
