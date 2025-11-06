Marco Mengoni in concerto a Roma, la possibile scaletta

Il cantautore è atteso al Palazzo dello Sport per le quattro date che concluderanno i concerti in Italia del tour che lo porterà in giro per l'Europa fino al prossimo dicembre
Marco Mengoni è pronto ad abbracciare i fan della Capitale che da sempre accolgono con affetto l'artista nato a Ronciglione che quest'anno ha fatto il pieno di spettacoli dal vivo con il tour estivo "Marco Mengoni negli Stadi 2025" seguito dal "Marco Mengoni Live in Europe", dodici date programmate tra ottobre, novembre e dicembre, distribuite tra alcune città italiane ed europee.
La leg italiana dei concerti si concluderà a Roma con le quattro date dell'8, 9, 12 e 13 novembre, tutte al Palazzo dello Sport.
In basso, l'elenco dei possibili brani in scaletta e le date dei prossimi appuntamenti sul palco.
I brani in scaletta
Marco Mengoni è reduce dal successo dei concerti di ottobre ed inizio novembre del tour che è partito da Conegliano ed è proseguito passando per i palazzetti di Torino, Milano, Pesaro, Bologna, Firenze ed Eboli, dove si sono svolti gli ultimi tre show.
Una tournée da moltissimi sold-out, occasione per ascoltare i grandi successi di un repertorio pieno di hit, da Ti ho voluto bene veramente a Guerriero, ai brani di Materia (Prisma), l'ottavo album in studio, pubblicato nel 2023.
A Roma i fan potranno aspettarsi un live pieno di emozioni e una scaletta di pezzi non troppo diversa da quella eseguita nelle ultime date dal vivo.
Segue l'elenco delle canzoni eseguite a Firenze, al Nelson Mandela Forum lo scorso 29 ottobre riportata da setlist.fm.
- Intro
- Ti ho voluto bene veramente
- Guerriero
- Sai che
- La valle dei Re
- Non me ne accorgo
- Tutti hanno paura
- No stress
- Voglio
- Muhammad Ali
- Fuoco di paglia
- Cambia un uomo
- Luce
- Ciao
- Due Vite
- L'essenziale
- Mi fiderò
- La Casa Azul/Unatoka wapi
- Un fiore contro il diluvio
- Appunto 5: non sono questo
- Incenso
- Mandare tutto all’aria
- Pazza musica
- Luce delle stelle
- Ma stasera
- Io ti aspetto
- Esseri umani
I prossimi concerti in Europa, città e date
Marco Mengoni saluterà l'Italia dopo i quattro concerti di Roma per volare a Ginevra dove inzierà la leg europea dei concerti in programma fino al 10 dicembre, data dell'ultimo show, a Madrid.
Qui l'elenco delle città e delle date dei live del "Marco Mengoni Live in Europe 2025".
- 19 novembre - Ginevra, Arena - Svizzera
- 21 novembre - Stoccarda, Hanns-Martin-Schleyer-Halle - Germania
- 22 novembre - Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle - Germania
- 24 novembre - Zurigo, Hallenstadion - Svizzera
- 26 novembre - Francoforte, Festhalle - Germania
- 27 novembre - Monaco di Baviera, Olympiahalle - Germania
- 30 novembre - Bruxelles, Forest National - Belgio
- 1 dicembre - Utrecht, TivoliVredenburg - Olanda
- 3 dicembre - Parigi, Salle Pleyel - Francia
- 5 dicembre - Esch-sur-Alzette, Rockhal - Lussemburgo
- 7 dicembre - Londra, O2 Forum Kentish Town - Regno Unito
- 10 dicembre - Madrid, Palacio Vistalegre - Spagna
Domenica 13 luglio Marco Mengoni si è esibito sul palco di San Siro per il primo dei due appuntamenti live previsti nello stadio milanese. Ospiti Frah Quintale, Joan Thiele, Rkomi e Sayf. A ottobre il cantautore tornerà in tour con una serie di date nei palazzetti