Marco Mengoni in concerto a Roma, la possibile scaletta

Marco Mengoni è pronto ad abbracciare i fan della Capitale che da sempre accolgono con affetto l'artista nato a Ronciglione che quest'anno ha fatto il pieno di spettacoli dal vivo con il tour estivo " Marco Mengoni negli Stadi 2025 " seguito dal " Marco Mengoni Live in Europe ", dodici date programmate tra ottobre, novembre e dicembre, distribuite tra alcune città italiane ed europee. La leg italiana dei concerti si concluderà a Roma con le quattro date dell'8 , 9 , 12 e 13 novembre , tutte al Palazzo dello Sport . In basso, l'elenco dei possibili brani in scaletta e le date dei prossimi appuntamenti sul palco.

I brani in scaletta

Marco Mengoni è reduce dal successo dei concerti di ottobre ed inizio novembre del tour che è partito da Conegliano ed è proseguito passando per i palazzetti di Torino, Milano, Pesaro, Bologna, Firenze ed Eboli, dove si sono svolti gli ultimi tre show.

Una tournée da moltissimi sold-out, occasione per ascoltare i grandi successi di un repertorio pieno di hit, da Ti ho voluto bene veramente a Guerriero, ai brani di Materia (Prisma), l'ottavo album in studio, pubblicato nel 2023.

A Roma i fan potranno aspettarsi un live pieno di emozioni e una scaletta di pezzi non troppo diversa da quella eseguita nelle ultime date dal vivo.

Segue l'elenco delle canzoni eseguite a Firenze, al Nelson Mandela Forum lo scorso 29 ottobre riportata da setlist.fm.



Intro

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Sai che

La valle dei Re

Non me ne accorgo

Tutti hanno paura

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Fuoco di paglia

Cambia un uomo

Luce

Ciao

Due Vite

L'essenziale

Mi fiderò

La Casa Azul/Unatoka wapi

Un fiore contro il diluvio

Appunto 5: non sono questo

Incenso

Mandare tutto all’aria

Pazza musica

Luce delle stelle

Ma stasera

Io ti aspetto

Esseri umani