Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Eboli

Dopo i tre concerti di Eboli, Marco Mengoni chiuderà la leg italiana della tournée con i quattro appuntamenti in scena al Palazzo dello Sport nelle serate di sabato 8, domenica 9, mercoledì 12 e giovedì 13 novembre

Dopo il primo appuntamento del 2 novembre, Marco Mengoni tornerà in concerto al PalaSele di Eboli per altri due attesi show in programma martedì 4 e mercoledì 5 novembre. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

marco mengoni a eboli, la possibile scaletta

Doppio appuntamento al Palasele di Eboli. Martedì 4 mercoledì 5 novembre la voce di No Stress porterà la sua musica al PalaSele, questo l’indirizzo: via Serracapilli, 84025, Eboli. Stando a quanto riportato su Ticketone, gli show avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da L’essenziale a Ti ho voluto bene veramente. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti alla data zero del recente tour negli stadi:

  • Ti ho voluto bene veramente
  • Guerriero
  • Sai che
  • La valle dei Re
  • Black Hole Sun
  • Non me ne accorgo
  • Tutti hanno paura
  • No stress
  • Voglio
  • Muhammad Ali
  • Fuoco di paglia
  • Cambia un uomo
  • Luce
  • Proteggiti da me
  • In due minuti
  • Un’altra storia
  • Tonight
  • Hola
  • Due vite
  • L’essenziale
  • Mi fiderò
  • La Casa Azul
  • Onde
  • Un fiore contro il diluvio
  • Proibito
  • Incenso
  • Mandare tutto all’aria
  • Pazza musica
  • Ma stasera
  • Pronto a correre
  • Io ti aspetto
  • Sto bene al mare
  • Esseri umani

 

Archiviati i tre concerti di Eboli, Marco Mengoni chiuderà la leg italiana della tournée con i quattro appuntamenti in scena al Palazzo dello Sport di Roma nelle serate di sabato 8, domenica 9, mercoledì 12 e giovedì 13 novembre.

Annalisa e Marco Mengoni, è uscito il duetto Piazza San Marco

Dopo la lunga serie di concerti italiani, il 19 novembre Marco Mengoni porterà la sua musica a Ginevra dando il via leg europea. Previsti appuntamenti in numerose città: da Stoccarda a Madrid passando per Zurigo, Francoforte e Londra. Ecco il calendario completo con tutti gli show:

  • 19 novembre - Ginevra, Arena - Svizzera
  • 21 novembre - Stoccarda, Hanns-Martin-Schleyer-Halle - Germania
  • 22 novembre - Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle - Germania
  • 24 novembre - Zurigo, Hallenstadion - Svizzera
  • 26 novembre - Francoforte, Festhalle - Germania
  • 27 novembre - Monaco di Baviera, Olympiahalle - Germania
  • 30 novembre - Bruxelles, Forest National - Belgio
  • 1 dicembre - Utrecht, TivoliVredenburg - Olanda
  • 3 dicembre - Parigi, Salle Pleyel - Francia
  • 5 dicembre - Esch-sur-Alzette, Rockhal - Lussemburgo
  • 7 dicembre - Londra, O2 Forum Kentish Town - Regno Unito
  • 10 dicembre - Madrid, Palacio Vistalegre - Spagna

Marco Mengoni, le lacrime al concerto: "Grazie mamma, grazie"

Negli anni Marco Mengoni (FOTO) si è affermato come uno degli artisti più amati della scena italiana, tra i suoi album ricordiamo gli acclamati Parole in circolo e Atlantico. Nel 2021 il cantautore ha pubblicato Materia (Terra) dando il via alla trilogia discografica proseguita con Materia (Pelle) nel 2022 e terminata con Materia (Prisma) nel 2023. Quest’estate Marco Mengoni ha fatto ballare il pubblico con il brano Sto bene al mare in collaborazione con Rkomi e Sayf.

Marco Mengoni a San Siro, le foto del concerto

Domenica 13 luglio Marco Mengoni si è esibito sul palco di San Siro per il primo dei due appuntamenti live previsti nello stadio milanese. Ospiti Frah Quintale, Joan Thiele, Rkomi e Sayf. A ottobre il cantautore tornerà in tour con una serie di date nei palazzetti

