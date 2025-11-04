Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Eboli

Dopo i tre concerti di Eboli, Marco Mengoni chiuderà la leg italiana della tournée con i quattro appuntamenti in scena al Palazzo dello Sport nelle serate di sabato 8, domenica 9, mercoledì 12 e giovedì 13 novembre
Dopo il primo appuntamento del 2 novembre, Marco Mengoni tornerà in concerto al PalaSele di Eboli per altri due attesi show in programma martedì 4 e mercoledì 5 novembre. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
marco mengoni a eboli, la possibile scaletta
Doppio appuntamento al Palasele di Eboli. Martedì 4 mercoledì 5 novembre la voce di No Stress porterà la sua musica al PalaSele, questo l’indirizzo: via Serracapilli, 84025, Eboli. Stando a quanto riportato su Ticketone, gli show avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da L’essenziale a Ti ho voluto bene veramente. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti alla data zero del recente tour negli stadi:
- Ti ho voluto bene veramente
- Guerriero
- Sai che
- La valle dei Re
- Black Hole Sun
- Non me ne accorgo
- Tutti hanno paura
- No stress
- Voglio
- Muhammad Ali
- Fuoco di paglia
- Cambia un uomo
- Luce
- Proteggiti da me
- In due minuti
- Un’altra storia
- Tonight
- Hola
- Due vite
- L’essenziale
- Mi fiderò
- La Casa Azul
- Onde
- Un fiore contro il diluvio
- Proibito
- Incenso
- Mandare tutto all’aria
- Pazza musica
- Ma stasera
- Pronto a correre
- Io ti aspetto
- Sto bene al mare
- Esseri umani
Archiviati i tre concerti di Eboli, Marco Mengoni chiuderà la leg italiana della tournée con i quattro appuntamenti in scena al Palazzo dello Sport di Roma nelle serate di sabato 8, domenica 9, mercoledì 12 e giovedì 13 novembre.
Approfondimento
Annalisa e Marco Mengoni, è uscito il duetto Piazza San Marco
Dopo la lunga serie di concerti italiani, il 19 novembre Marco Mengoni porterà la sua musica a Ginevra dando il via leg europea. Previsti appuntamenti in numerose città: da Stoccarda a Madrid passando per Zurigo, Francoforte e Londra. Ecco il calendario completo con tutti gli show:
- 19 novembre - Ginevra, Arena - Svizzera
- 21 novembre - Stoccarda, Hanns-Martin-Schleyer-Halle - Germania
- 22 novembre - Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle - Germania
- 24 novembre - Zurigo, Hallenstadion - Svizzera
- 26 novembre - Francoforte, Festhalle - Germania
- 27 novembre - Monaco di Baviera, Olympiahalle - Germania
- 30 novembre - Bruxelles, Forest National - Belgio
- 1 dicembre - Utrecht, TivoliVredenburg - Olanda
- 3 dicembre - Parigi, Salle Pleyel - Francia
- 5 dicembre - Esch-sur-Alzette, Rockhal - Lussemburgo
- 7 dicembre - Londra, O2 Forum Kentish Town - Regno Unito
- 10 dicembre - Madrid, Palacio Vistalegre - Spagna
Approfondimento
Marco Mengoni, le lacrime al concerto: "Grazie mamma, grazie"
Negli anni Marco Mengoni (FOTO) si è affermato come uno degli artisti più amati della scena italiana, tra i suoi album ricordiamo gli acclamati Parole in circolo e Atlantico. Nel 2021 il cantautore ha pubblicato Materia (Terra) dando il via alla trilogia discografica proseguita con Materia (Pelle) nel 2022 e terminata con Materia (Prisma) nel 2023. Quest’estate Marco Mengoni ha fatto ballare il pubblico con il brano Sto bene al mare in collaborazione con Rkomi e Sayf.
©Getty
Marco Mengoni a San Siro, le foto del concerto
Domenica 13 luglio Marco Mengoni si è esibito sul palco di San Siro per il primo dei due appuntamenti live previsti nello stadio milanese. Ospiti Frah Quintale, Joan Thiele, Rkomi e Sayf. A ottobre il cantautore tornerà in tour con una serie di date nei palazzetti