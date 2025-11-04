Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Eboli

Doppio appuntamento al Palasele di Eboli. Martedì 4 mercoledì 5 novembre la voce di No Stress porterà la sua musica al PalaSele, questo l’indirizzo: via Serracapilli, 84025, Eboli. Stando a quanto riportato su Ticketone , gli show avranno inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da L’essenziale a Ti ho voluto bene veramente. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti alla data zero del recente tour negli stadi:

Negli anni Marco Mengoni (FOTO) si è affermato come uno degli artisti più amati della scena italiana, tra i suoi album ricordiamo gli acclamati Parole in circolo e Atlantico. Nel 2021 il cantautore ha pubblicato Materia (Terra) dando il via alla trilogia discografica proseguita con Materia (Pelle) nel 2022 e terminata con Materia (Prisma) nel 2023. Quest’estate Marco Mengoni ha fatto ballare il pubblico con il brano Sto bene al mare in collaborazione con Rkomi e Sayf.