Bon Jovi, annunciato il ritorno in tour nel 2026

Ritorno in tour per i Bon Jovi . L'iconico gruppo statunitense ha annunciato sette appuntamenti live per la prossima estate: da New York a Londra passando per Edimburgo e Dublino. Il frontman ( FOTO ) ha dichiarato: “Gioia di poter condividere queste serate insieme ai nostri fantastici fan e gioia di poter stare insieme come band”.

Dopo uno stop ai live a causa di alcuni problemi alle corde vocali di John Bon Jovi, la celebre formazione rock ha confermato l’atteso ritorno sul palco. Giovedì 23 ottobre il gruppo ha annunciato i sette appuntamenti in programma nel 2026. Il 7 luglio i Bon Jovi daranno il via al tour dal palco del Madison Square Garden di New York dove si esibiranno per altri tre show per poi portare la loro musica a Edimburgo , Dublino e Londra con l’appuntamento conclusivo in scena il 4 settembre allo stadio di Wembley. Ecco tutti gli appuntamenti live:

John Bon Jovi ha condiviso un post su Instagram scrivendo: “C'è molta gioia in questo annuncio: gioia di poter condividere queste serate insieme ai nostri fantastici fan e gioia di poter stare insieme come band. Ho la fortuna di poter tenere una luce accesa verso il pubblico ogni sera e di potermi specchiare nel loro riflesso per un'esperienza collettiva straordinaria: posso essere parte dei nostri concerti”.

L’artista ha proseguito: “E ho parlato ampiamente della mia gratitudine, ma lo ripeto ancora: sono profondamente grato che i fan e la fratellanza di questa band mi abbiano permesso e concesso il tempo necessario per rimettermi in salute e prepararmi per il tour. Sono pronto ed emozionato!”.