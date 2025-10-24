Bon Jovi, annunciato il ritorno in tour nel 2026

Il 7 luglio 2026 i Bon Jovi daranno il via al nuovo tour dal palco del Madison Square Garden di New York. Previsti appuntamenti anche a Edimburgo, Dublino e Londra. Il frontman ha scritto sul profilo Instagram: “Sono pronto ed emozionato!”
Ritorno in tour per i Bon Jovi. L'iconico gruppo statunitense ha annunciato sette appuntamenti live per la prossima estate: da New York a Londra passando per Edimburgo e Dublino. Il frontman (FOTO) ha dichiarato: “Gioia di poter condividere queste serate insieme ai nostri fantastici fan e gioia di poter stare insieme come band”.
bon jovi, tutti i concerti in programma nel 2026
Dopo uno stop ai live a causa di alcuni problemi alle corde vocali di John Bon Jovi, la celebre formazione rock ha confermato l’atteso ritorno sul palco. Giovedì 23 ottobre il gruppo ha annunciato i sette appuntamenti in programma nel 2026. Il 7 luglio i Bon Jovi daranno il via al tour dal palco del Madison Square Garden di New York dove si esibiranno per altri tre show per poi portare la loro musica a Edimburgo, Dublino e Londra con l’appuntamento conclusivo in scena il 4 settembre allo stadio di Wembley. Ecco tutti gli appuntamenti live:
- 7 luglio, New York - Madison Square Garden
- 9 luglio, New York - Madison Square Garden
- 12 luglio, New York - Madison Square Garden
- 14 luglio, New York - Madison Square Garden
- 28 agosto, Edimburgo - Scottish Gas Murrayfield Stadium
- 30 agosto, Dublino - Crowe Park
- 4 settembre, Londra - Wembley Stadium
John Bon Jovi ha condiviso un post su Instagram scrivendo: “C'è molta gioia in questo annuncio: gioia di poter condividere queste serate insieme ai nostri fantastici fan e gioia di poter stare insieme come band. Ho la fortuna di poter tenere una luce accesa verso il pubblico ogni sera e di potermi specchiare nel loro riflesso per un'esperienza collettiva straordinaria: posso essere parte dei nostri concerti”.
L’artista ha proseguito: “E ho parlato ampiamente della mia gratitudine, ma lo ripeto ancora: sono profondamente grato che i fan e la fratellanza di questa band mi abbiano permesso e concesso il tempo necessario per rimettermi in salute e prepararmi per il tour. Sono pronto ed emozionato!”.
Dal primo album uscito nel 1984 al più recente Forever distribuito nel giugno dello scorso anno, i Bon Jovi sono tra le formazioni più popolari a livello internazionale. Tra i loro dischi ricordiamo Slippery When Wet, New Jersey, Crush e Lost Highway. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Livin' on a Prayer, Always, Have a Nice Day e It’s My Life. Spazio anche a numerosi riconoscimenti di grande prestigio, tra i quali la statuetta come Best Country Collaboration with Vocals per Who Says You Can't Go Home con Jennifer Nettles alla 49esima edizione dei Grammy Awards.
