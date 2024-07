Il matrimonio di Jesse Light e Jesse Bongiovi, figlio di John Bon Jovi

La cosa che rende questo happy ending ancora più happy - e da favola - è che Jesse Light e Jesse Bongiovi non si sono mai incontrati durante la loro infanzia, anche se i loro padri si incontravano eccome, e molto spesso: per oltre 40 anni, infatti, il padre della sposa, Rob Light, è stato l'agente del padre dello sposo, il cantante Jon Bon Jovi.

Dall’altra parte di questa favola, c’è il “principe azzurro”: Jesse Bongiovi, il fondatore di Hampton Water Rosé, il quale - secondo Vogue - disse a Light e alle sue nove amiche: “Nemmeno per sogno”. Era il weekend del Labor Day, dunque l’ingresso risultava sancita più difficile da ottenere. Alla fine, Light è riuscita in qualche modo a entrare con le sue amiche e si è presentata a Bongiovi. Da allora i due Jesse sono sempre stati insieme.

Ma nel 2018, Jesse Light - che oggi è la responsabile dello sviluppo per la casa di produzione Haymaker East - è andata per la prima volta negli Hamptons. “Voleva disperatamente andare al famoso Surf Lodge di Montauk, e con un po' di aiuto da parte del padre, è riuscita a entrare in contatto con qualcuno che pensava potesse farla entrare”, così scrive Alexandra Macon su Vogue.

Come svela l’edizione americana del magazine Vogue, Jesse Light ha passato gli anni di formazione scolastica in California, mentre l’altro Jesse (è pazzesco che entrambi abbiano lo stesso nome, ancora più romantico…) è cresciuto nel New Jersey.

“Sentiamo davvero di essere stati connessi da un filo invisibile per tutta la nostra vita”, ha detto Light in un’intervista a Vogue Usa. “C'è un antico mito cinese che spiega come le persone siano connesse. La storia racconta che il dio dell'amore e del matrimonio lega un filo rosso invisibile alle caviglie di due persone destinate a essere amanti dalla nascita. Il filo può allungarsi e aggrovigliarsi, ma non si romperà mai, e alla fine riunirà le due persone. Non solo i nostri padri hanno lavorato insieme per oltre 40 anni, ma i nostri percorsi si sono incrociati molte volte. Che fosse nelle città in cui abbiamo vissuto contemporaneamente, negli eventi a cui abbiamo partecipato o persino a Las Vegas per i nostri 22° e 21° compleanni… eravamo entrambi al club Omnia nel febbraio 2016, dato che i nostri compleanni sono a soli tre giorni di distanza—sì, abbiamo lo stesso nome e praticamente lo stesso compleanno. Afrojack stava facendo il DJ, e continuavano a uscire cartelli con 'Happy Birthday Jesse'… non avevamo idea che stessero riutilizzando i cartelli l'uno per l'altro finché non abbiamo trovato foto anni dopo… siamo letteralmente sullo sfondo delle foto l'uno dell'altro”, prosegue la sposa.

“Il weekend è iniziato con una cena in famiglia mercoledì sera, seguita da una festa di benvenuto per il solstizio d'estate giovedì, la cena di prova venerdì, il matrimonio sabato e un brunch d'addio domenica”, si legge su Vogue. “Pianificare il 'matrimonio perfetto' è molto intimidatorio. Tuttavia, ho cercato di fare del mio meglio per ignorare tutti i rumors e creare il matrimonio dei miei sogni. Non volevo seguire le tendenze, ma creare una festa infinita di più giorni che sentissi autenticamente nostra. Abbiamo invece cercato di aggiungere piccoli dettagli della nostra storia d'amore per tutto il weekend. Che fosse la famosa torre di pollo tenero del Surf Lodge alla nostra festa dopo o la pasta semplice con burro e parmigiano alla cena del matrimonio—il nostro preferito!—o una vera confessionale in stile reality TV—green screen e tutto il resto—volevamo solo che tutto fosse distintamente nostro”, racconta Light.

La coppia ha lavorato con Alison Events per pianificare la cerimonia in ogni particolare, mentre Aesme Floral è la società che si è occupata di tutti i fiori.

Dopo che Light e Bongiovi si sono fidanzati, lei lo ha portato per la prima volta alla Farmhouse. “Mi ha subito guardato e ha detto 'Capisco. Questo posto è perfetto.' L'idea di avere tutte le nostre persone preferite insieme per tre giorni nella proprietà più bella era un sogno che siamo stati così fortunati a realizzare. I nostri ospiti potevano camminare, inciampare o andare in bicicletta fino a casa dalle feste, e durante il giorno potevano giocare a tennis, andare a cavallo, fare mini golf, tiro al piattello, rilassarsi in piscina e tutto il resto. Non potevamo desiderare di meglio. Abbiamo persino avuto ospiti che davano da mangiare alle capre nelle prime ore del mattino dopo aver festeggiato un po' troppo… Il Soho Farmhouse è stato tutto questo e molto di più”, spiega Jesse Light.

Il matrimonio si è svolto alla fine di giugno presso il Soho Farmhouse nell'Oxfordshire, in Inghilterra. “Dal 2016, mia madre e io facciamo un viaggio annuale madre-figlia alla Farm”, ha svelato Light parlando con Vogue. “Appena arrivati, è stato immediatamente il posto più magico in cui siamo mai state. Sono sicura che una grande parte di ciò avesse a che fare con il fatto che ero lì con mia madre, ma c'è anche qualcosa di incredibilmente speciale nell'aria. È incredibilmente bello, sei circondato da animali, ci sono infinite attività e sembra un campo estivo per adulti. È diventato il mio luogo di nozze da sogno e speravo un giorno di sposarmi lì”, prosegue la sposa.

E l’abito? Un’impresa titanica

Anche sul fronte abito da sposa, l’impresa è stata ardua. “Le mie migliori amiche ed io siamo andate a un milione di appuntamenti… mi sentivo come Carrie Bradshaw in Sex and The City… ma, niente sembrava giusto”, racconta Light a Vogue.

“Una volta che ho indossato un vestito di Vivienne Westwood, però, il gioco è finito. Non avevo bisogno di cercare oltre. Poi sono stata abbastanza fortunata da lavorare con Rosie e il team di couture di Vivienne Westwood a Londra, che hanno realizzato i miei tre abiti da sogno. Volevo iniziare classica e senza tempo e diventare più me stessa con il passare della notte. Il mio colore preferito è l'argento glitterato e Vivienne Westwood ha fatto centro. Passare dal più classico abito da ballo, al secondo abito con un tocco di glitter e cristalli d'argento nella parte superiore del corsetto, al mini abito d'argento con cristalli dei miei sogni—è stata un'evoluzione dell'abito da favola!”, spiega Jesse Light.

La sposa ha indossato i suoi gioielli più semplici: per la maggior parte dei giorni, ha indossato un paio orecchini regalatogli dallo sposo e altri che le hanno donato i suoi genitori. “L'unica costante è stata che ho indossato la fede nuziale di mia nonna Selma sulla mano destra tutto il weekend per avere un piccolo pezzo di lei con me durante le festività,” dice Light.



E Jesse Bongiovi? Abiti Ralph Lauren su misura

Jesse Bongiovi ha indossato abiti di Ralph Lauren su misura per ogni serata. Per la festa del solstizio d'estate di giovedì sera, ha indossato il suo abito su misura Ralph Lauren con una camicia su misura Bode con le iniziali della coppia—“JJ”—sul retro.

Affinché la cerimonia risultasse il più intima possibile, non sono stati ammessi i telefoni. “Volevamo che tutti fossero presenti con noi,” spiega la sposa. “Mio fratello Taylor ha officiato meravigliosamente e abbiamo versato i nostri cuori l'uno per l'altro attraverso i nostri voti. Non c'era un occhio asciutto. Volevamo che i nostri ospiti si sedessero in una forma a U così da essere circondati da persone amate e sentire la loro energia. È stato un giardino di fiori selvatici magico nel mezzo di un campo di cavalli sotto il cielo blu della campagna inglese”.

Alla fine della cerimonia, i novelli sposi si sono baciati ed è partita la canzone Can’t Take My Eyes Off Of You di Frankie Valli. “Abbiamo iniziato a cantare l'uno all'altro: ‘I love you baby!,’” dice Light. “Sembrava un film.”

Poi gli ospiti sono passati attraverso un tunnel per entrare nel Club Light, la prima festa dopo il matrimonio, dove ha suonato Afrojack. Di è esibita anche la Ibiza Live Orchestra composta da 14 elementi. “Abbiamo ballato fino all'alba e poi siamo saltati in piscina alle 6 del mattino”, racconta Light. “Non volendo che la giornata finisse, abbiamo tutti fatto colazione e alla fine siamo andati a letto alle 9 del mattino solo per svegliarci per il nostro brunch d'addio alle 11 del mattino”.



Di seguito trovate il post di Jesse Bongiovi pubblicato pochi giorni fa sul suo profilo di Instagram.