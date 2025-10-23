La Pennicanza, Mina canta il jingle dello show radiofonico di Fiorello

Rosario Fiorello è tornato in radio con la seconda edizione del programma La Pennicanza, alla conduzione anche Fabrizio Biggio . Lo showman siciliano ha presentato il nuovo jingle cantato da Mina : “Nel 2025 con l’intelligenza artificiale tutto può sembrare falso… ma questo è tutto vero!”.

Come rilanciato da RaiNews , lo showman ha aggiunto: “Nel 2025 con l’intelligenza artificiale tutto può sembrare falso… ma questo è tutto vero! Mina, grazie di cuore. Viva Mina!”. Rosario Fiorello ha successivamente condiviso il jingle sul suo account Instagram da oltre due milioni e mezzo di follower ringraziando nuovamente l’iconica artista .

Durante la terza puntata della seconda edizione dello show radiofonico La Pennicanza, Rosario Fiorello ha presentato il nuovo jingle cantato da Mina ( FOTO ). Il conduttore, incredulo ed emozionato, ha raccontato: “Ho ricevuto un messaggio vocale da una persona che è più di un mito, la cantante italiana più brava di sempre, una voce riconoscibilissima. Ecco il jingle per La Pennicanza”. Rosario Fiorello, alla conduzione insieme a Fabrizio Biggio , ha poi scherzato: “Un jingle di Mina vale più dei gioielli rubati al Louvre”.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Nel novembre dello scorso anno Mina ha pubblicato il suo nuovo album Gassa d’amante contenente i singoli Buttalo via, L’amore vero e Senza farmi male. Il lavoro è arrivato a circa un anno e mezzo di distanza dal precedente disco Ti amo come un pazzo, anticipato dalla collaborazione Un briciolo di allegria con Blanco (FOTO). Nonostante il ritiro dalle scene, negli anni l’icona della musica italiana ha continuato a tenere compagnia al pubblico con numerosissimi capolavori, citiamo ad esempio Canarino mannaro, Cremona e Mina Celentano in collaborazione con Adriano Celentano.

Dopo aver già fatto coppia in passato, Fabrizio Biggio (FOTO) è tornato ad affiancare Rosario Fiorello. Oltre agli impegni televisivi e radiofonici, il conduttore e attore ha recitato anche sul grande schermo. Ricordiamo le tre pellicole basate sulla serie tv I soliti idioti con Francesco Mandelli.