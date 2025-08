Mina, il figlio Massimiliano Pani ha chiesto di aggiungere suo cognome

Come ha precisato in un'intervista al Corriere della Sera, il produttore musicale è in attesa di risposta dal Comune di Forte dei Marmi, dove risiede. Una scelta dettata dall'ammirazione per il coraggio della madre e dal rispetto per i nonni materni, "la famiglia che mi ha cresciuto"

Massimiliano Pani, figlio di Mina e dell’attore Corrado Pani, ha presentato al Comune di Forte dei Marmi la domanda per ottenere il secondo cognome, Mazzini, che è quello della madre (all’anagrafe appunto Mina Anna Mazzini) e dei nonni materni che lo hanno cresciuto. In un’intervista al Corriere della Sera, Pani ha però precisato che, nonostante secondo alcuni organi di informazione la procedura si sarebbe già conclusa con successo, in realtà “ad oggi non è cambiato niente. Ho soltanto il cognome di mio padre, quello di mia madre non mi è stato ancora assegnato e credo che neppure sia stato pubblicato ufficialmente. Sono in attesa, ma spero non ci siano problemi. Non è però una cosa così semplice come sembra”. Il produttore musicale, che dopo aver vissuto diversi anni in Svizzera risiede ora nella cittadina della Versilia, ha aggiunto: “Non ho avuto nessuna comunicazione. Leggo sui giornali di avere anche il cognome di mia madre, ma in verità non so nulla e dunque sono in attesa”. Alla domanda, infatti, non segue “un procedimento automatico”, perché “è necessario motivarlo. Dunque, l’istanza viene giudicata”, ha spiegato Pani. “Non penso ci siano difficoltà, però non è una pratica banale”.