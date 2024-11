Mina, l'album Gassa d'Amante: "Ai giovani dico tutto si può fare"

Diversità ed eclettismo. E rispetto. Infatti per ascoltare alcuni brani di Gassa d’Amante, il nuovo album di inediti di Mina, Massimiliano Pani chiede un blackout tecnologico, chiede che per un quarto d’ora i telefoni si tacciano. E in questo iato fuori dal tempo si comprende come sia una dispensatrice, attraverso mente e cuore, di emozioni. E ancora una volta è immancabilmente ispirata, si apre a nuovi spazi di bellezza e di verità, con grazia e intelligenza inesauribili. Gassa d’amante è un disco sull’amore, che, di tutti i temi di Mina, resta il principale. Se la oggi la situazione in amore è confusa, Mina, come i poeti, prova a fare chiarezza con la sua arte, la sua anima e il suo corpo. A partire dall’immagine di copertina che la raffigura come una polena: “Gassa D'Amante è un nodo marinaro, come fosse un abbraccio, è il nodo per eccellenza. Dal 1972 autore per le copertine è sempre lo stesso: Mauro Valletti. Ma lei è la leader, ha in mente il progetto, lei è fil rouge che unisce brani molto diversi fra loro, stili diversi. L'obiettivo era farsi emozionare da questa ragazza di Cremona che ancora oggi canta forse come nessuno”. Se ci pensiamo Mina per un periodo ha rappresentato il volto della televisione: “In quegli anni le ragazze si truccavano e vestivano come lei! Finché a 35 anni, nella pienezza della bellezza di una donna, con Mauro Balletti che l'ha aiutata, ha iniziato a diventare altro! Una paperina, un alieno, un culturista e questo avveniva vent'anni prima di Madonna e trenta prima di Lady Gaga. Fu fatto un lavoro sull'immagine incredibile, affascinante ed è tutto merito loro di queste immagini fatte senza computer e senza photoshop con tecniche artigianali e grande genialità. Ora con l'Intelligenza Artificiale è molto più facile. Ma assicuro che il lavoro che ha fatto Mina sulla sua immagine non l'ha mai fatto nessuno, la sua immagine è cristallizzata in qualcosa che è la sua voce: non è necessario vedere Mina oggi, si racconta con la musica”.