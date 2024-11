Buttalo via, in uscita venerdì 1° novembre il nuovo singolo di Mina

Il nuovo singolo di Mina, in uscita venerdì 1° novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali, anticipa l’atteso album d’inediti in uscita il prossimo 22 novembre

Venerdì 1° novembre arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali “BUTTALO VIA”, il nuovo singolo di Mina . Il brano (con testo e musica di Francesco Gabbani ) anticipa l’atteso album d’inediti in uscita il prossimo 22 novembre.

Mina gioca con i generi e gli stili musicali e continua a ricordarci fino a che punto il talento e la libertà siano importanti per affermare la nostra identità. È un modello di interprete per i musicisti come modello di coraggio e libertà per i ragazzi della generazione Z.

Nel video una straordinaria performance del ballerino Tommaso Stanzani.