Carl Brave, la possibile scaletta del concerto a Padova

Nuovo appuntamento live con il Notti Brave Amarcord Tour 2025 di Carl Brave. Dopo gli spettacoli di Napoli e Molfetta, il cantautore sarà in concerto a Padova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
carl brave a padova, la possibile scaletta del concerto
Giovedì 23 ottobre Carl Brave sarà protagonista di un nuovo appuntamento live della tournée a supporto dell'ultimo album Notti brave amarcord. L’artista si esibirà sul palco dell’Hall di Padova. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00.
Al momento Carl Brave non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta, attesi i suoi brani più popolari: da Merci a Regina Coeli passando per Che poi. Possibile spazio anche alle canzoni del suo ultimo album Notti brave amarcord, questa la tracklist:
- Il primo Take
- Morto a galla
- Isola Tiberina
- Bar S. Calisto
- Mayday
- Paure
- Flash
- Ciobar
- Respirare nel buio
- Offline
- Ragnatela
- Amarcord
- Outro
Dopo lo spettacolo di Padova, Carl Brave sarà in concerto a Bologna, Venaria Reale, Milano, Firenze e infine Roma per il grande appuntamento in scena al Palazzo dello Sport nella serata di giovedì 27 novembre. Questo il calendario completo della tournée:
- 24 ottobre, Bologna - Estragon
- 29 ottobre, Venaria Reale (TO) - Teatro Concordia
- 30 ottobre, Milano - Fabrique
- 12 novembre, Firenze - Teatro Cartiere Carrara
- 27 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
Ad aprile il cantautore ha pubblicato il nuovo album Notti Brave Amarcord. In occasione dell’uscita del disco, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “È un nuovo inizio per me. Vi chiedo di dargli più ascolti, di soffermarvi sulle parole e sulle atmosfere… In questo momento in cui tutto dura un soffio, corre e passa veloce, ho voluto fare una cosa fuori ritmo che va per la sua strada e ad un tempo tutto suo. Grazie a chi mi supporta da sempre”.
Quest’estate Carl Brave ha fatto ballare il pubblico con il tormentone Perfect con Sarah Toscano (FOTO). Tra le sue collaborazioni ricordiamo anche Makumba e Hula-Hoop con Noemi, Spigoli con Mara Sattei e Thasup, Fotografia con Francesca Michielin e Fabri Fibra.
