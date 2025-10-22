Carl Brave, la possibile scaletta del concerto a Padova

Ad aprile il cantautore ha pubblicato il nuovo album Notti Brave Amarcord: “In questo momento in cui tutto dura un soffio, corre e passa veloce, ho voluto fare una cosa fuori ritmo che va per la sua strada e ad un tempo tutto suo. Grazie a chi mi supporta da sempre”

Nuovo appuntamento live con il Notti Brave Amarcord Tour 2025 di Carl Brave . Dopo gli spettacoli di Napoli e Molfetta, il cantautore sarà in concerto a Padova . Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Giovedì 23 ottobre Carl Brave sarà protagonista di un nuovo appuntamento live della tournée a supporto dell'ultimo album Notti brave amarcord. L’artista si esibirà sul palco dell’Hall di Padova. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 .

Dopo lo spettacolo di Padova, Carl Brave sarà in concerto a Bologna, Venaria Reale, Milano, Firenze e infine Roma per il grande appuntamento in scena al Palazzo dello Sport nella serata di giovedì 27 novembre. Questo il calendario completo della tournée:

Ad aprile il cantautore ha pubblicato il nuovo album Notti Brave Amarcord. In occasione dell’uscita del disco, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “È un nuovo inizio per me. Vi chiedo di dargli più ascolti, di soffermarvi sulle parole e sulle atmosfere… In questo momento in cui tutto dura un soffio, corre e passa veloce, ho voluto fare una cosa fuori ritmo che va per la sua strada e ad un tempo tutto suo. Grazie a chi mi supporta da sempre”.

Quest’estate Carl Brave ha fatto ballare il pubblico con il tormentone Perfect con Sarah Toscano (FOTO). Tra le sue collaborazioni ricordiamo anche Makumba e Hula-Hoop con Noemi, Spigoli con Mara Sattei e Thasup, Fotografia con Francesca Michielin e Fabri Fibra.