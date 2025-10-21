Negramaro, la possibile scaletta del concerto a Messina

Giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 ottobre la formazione , guidata dalla voce di Giuliano Sangiorgi, porterà la sua musica sul palco del PalaRescifina, questo l’indirizzo: via degli Agrumi - San Filippo, 98125, Messina. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , i concerti avranno inizio alle ore 21.00 . Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta, attesi i grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist , questi i brani proposti il 3 ottobre all’Unipol Forum di Assago:

Mercoledì 29 ottobre la formazione chiuderà la tournée nei palazzetti con l’ultimo appuntamento in scena al Palazzo dello Sport di Roma. I Negramaro sono tra i gruppi più amati della scena italiana con una carriera lunga oltre due decenni. Ricordiamo gli album Mentre tutto scorre, La finestra e Casa 69. Per quanto riguarda i singoli, citiamo le hit Estate, Meraviglioso, Attenta, Fino all’imbrunire e Amore che torni.

Parallelamente alla carriera con il gruppo, Giuliano Sangiorgi ha messo a segno numerose collaborazioni: da Safari con Lorenzo Jovanotti (FOTO) a Ti vorrei sollevare con Elisa passando per Ora il mondo è perfetto con i Planet Funk e Una cosa più grande con Ermal Meta. In occasione del concerto di Bari, il cantautore ha raccontato: “Qui, dove tutto è cominciato, prima di dare inizio allo spettacolo, ho davvero rivissuto ogni singolo passo, in un solo istante, nella mia mente: la nostra sala prove a Veglie, i pranzi luculliani di mamma Nicoletta, tra un prova e l’altra, i primi viaggi con poche lire per la benzina, ma tanto cibo, pronto a sfamare un intero esercito. Andavamo in giro per portare la nostra musica ovunque, forti di tutto il sostegno che già allora la nostra terra ci stava dando, senza pensare a nient’altro se non alle emozioni che riuscivamo a trasmettere”.