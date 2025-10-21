Negramaro, la possibile scaletta del concerto a Messina

Mercoledì 29 ottobre la formazione, guidata dalla voce di Giuliano Sangiorgi, chiuderà la tournée nei palazzetti con l’ultimo appuntamento in scena al Palazzo dello Sport di Roma
Dopo i tre concerti di Bari, i Negramaro (FOTO) saranno protagonisti di tre appuntamenti live al PalaRescifina di Messina. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite.
negramaro, la possibile scaletta
Giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 ottobre la formazione, guidata dalla voce di Giuliano Sangiorgi, porterà la sua musica sul palco del PalaRescifina, questo l’indirizzo: via degli Agrumi - San Filippo, 98125, Messina. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta, attesi i grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani proposti il 3 ottobre all’Unipol Forum di Assago:
- Luna piena
- Ricominciamo tutto
- Contatto
- Fino all’imbrunire
- La prima volta
- Per uno come me
- Nuvole e lenzuola
- Io direi di sì
- Berlino Est
- Diamanti
- Fino al giorno nuovo
- Estate
- Un passo indietro / Solo3min / Cade la pioggia / Free Love / L’immenso / Via le mani dagli occhi
- Marziani
- Meraviglioso
- Mentre tutto scorre
- Parlami d’amore
Approfondimento
Negramaro concerto Bologna: "Per ogni bambino che muore umanità perde"
Mercoledì 29 ottobre la formazione chiuderà la tournée nei palazzetti con l’ultimo appuntamento in scena al Palazzo dello Sport di Roma. I Negramaro sono tra i gruppi più amati della scena italiana con una carriera lunga oltre due decenni. Ricordiamo gli album Mentre tutto scorre, La finestra e Casa 69. Per quanto riguarda i singoli, citiamo le hit Estate, Meraviglioso, Attenta, Fino all’imbrunire e Amore che torni.
Nel novembre del 2025 la formazione ha pubblicato il suo ultimo album Free Love contenente anche il brano Ricominciamo tutto presentato in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.
Approfondimento
Rockin'1000, Negramaro: "A Gaza è umanicidio, via le mani dagli occhi"
Parallelamente alla carriera con il gruppo, Giuliano Sangiorgi ha messo a segno numerose collaborazioni: da Safari con Lorenzo Jovanotti (FOTO) a Ti vorrei sollevare con Elisa passando per Ora il mondo è perfetto con i Planet Funk e Una cosa più grande con Ermal Meta. In occasione del concerto di Bari, il cantautore ha raccontato: “Qui, dove tutto è cominciato, prima di dare inizio allo spettacolo, ho davvero rivissuto ogni singolo passo, in un solo istante, nella mia mente: la nostra sala prove a Veglie, i pranzi luculliani di mamma Nicoletta, tra un prova e l’altra, i primi viaggi con poche lire per la benzina, ma tanto cibo, pronto a sfamare un intero esercito. Andavamo in giro per portare la nostra musica ovunque, forti di tutto il sostegno che già allora la nostra terra ci stava dando, senza pensare a nient’altro se non alle emozioni che riuscivamo a trasmettere”.
©Kika Press
Sanremo 2024, i Negramaro sul palco cantano Ricominciamo tutto
La band salentina festeggia quest'anno venti anni di carriera salendo per la prima volta sul palco dell'Ariston nella categoria big. Quella del 2024 arriva 19 anni dopo l'esperienza tra i giovani, con il brano 'Mentre tutto scorre'. Nel 2021 aprirono la terza serata del Festival suonando 'Meraviglioso' e '4/3/1943' di Lucio Dalla.