Negramaro, la possibile scaletta del concerto a Bari

Triplo appuntamento nella città pugliese. Dopo lo show al PalaSele di Eboli, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 ottobre i Negramaro saranno in concerto al PalaFlorio, questo l’indirizzo: viale Archimede, 70126, Bari. Stando a quanto riportato su Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento la formazione non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta del concerto. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite il 3 ottobre all’Unipol Forum di Assago:

Dopo i tre concerti di Bari, i Negramaro proseguiranno la tournée al PalaRescifina di Messina fino all’appuntamento conclusivo del 29 ottobre in scena al Palazzo dello Sport di Roma.

In occasione della partenza del tour, il gruppo ha scritto sul suo profilo Instagram: “Condividere dei momenti così intensi con così tante persone è ciò che ci fa credere che ne sia valsa la pena, perché dopo tutti questi anni l’incantesimo non si è mai rotto, anzi, si fa sempre più forte”. Giuliano Sangiorgi ha invece condiviso un video estratto dallo show raccontando: "Un momento in cui intorno a me scompare il mondo, torno nella mia stanzetta da adolescente e sono da solo, a strimpellare la mia chitarra senza confini… e sogno, sogno, sogno fino a immaginare il futuro… apro gli occhi e davanti a me voi, il mio sogno da bambino… ecco, ora se bussasse la porta mio padre sarebbe davvero perfetto…".