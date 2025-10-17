Negramaro, la possibile scaletta del concerto a Bari

Dopo i tre concerti di Bari, i Negramaro proseguiranno la tournée al PalaRescifina di Messina fino all’appuntamento conclusivo del 29 ottobre in scena al Palazzo dello Sport di Roma
I Negramaro, guidati dalla voce di Giuliano Sangiorgi, saranno protagonisti di un triplo appuntamento al PalaFlorio di Bari. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull'atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
negramaro a bari, la possibile scaletta
Triplo appuntamento nella città pugliese. Dopo lo show al PalaSele di Eboli, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 ottobre i Negramaro saranno in concerto al PalaFlorio, questo l’indirizzo: viale Archimede, 70126, Bari. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la formazione non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta del concerto. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 3 ottobre all’Unipol Forum di Assago:
- Luna piena
- Ricominciamo tutto
- Contatto
- Fino all’imbrunire
- La prima volta
- Per uno come me
- Nuvole e lenzuola
- Io direi di sì
- Berlino Est
- Diamanti
- Fino al giorno nuovo
- Estate
- Un passo indietro / Solo3min / Cade la pioggia / Free Love / L’immenso / Via le mani dagli occhi
- Marziani
- Meraviglioso
- Mentre tutto scorre
- Parlami d’amore
Dopo i tre concerti di Bari, i Negramaro proseguiranno la tournée al PalaRescifina di Messina fino all’appuntamento conclusivo del 29 ottobre in scena al Palazzo dello Sport di Roma.
In occasione della partenza del tour, il gruppo ha scritto sul suo profilo Instagram: “Condividere dei momenti così intensi con così tante persone è ciò che ci fa credere che ne sia valsa la pena, perché dopo tutti questi anni l’incantesimo non si è mai rotto, anzi, si fa sempre più forte”. Giuliano Sangiorgi ha invece condiviso un video estratto dallo show raccontando: "Un momento in cui intorno a me scompare il mondo, torno nella mia stanzetta da adolescente e sono da solo, a strimpellare la mia chitarra senza confini… e sogno, sogno, sogno fino a immaginare il futuro… apro gli occhi e davanti a me voi, il mio sogno da bambino… ecco, ora se bussasse la porta mio padre sarebbe davvero perfetto…".
Nel novembre del 2024 i Negramaro hanno pubblicato il nuovo album Free Love, contenente anche il brano Ricominciamo tutto presentato in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Il disco è arrivato a circa quattro anni di distanza da Contatto. Tra i loro lavori ricordiamo Mentre tutto scorre e La finestra.
Sanremo 2024, i Negramaro sul palco cantano Ricominciamo tutto
La band salentina festeggia quest'anno venti anni di carriera salendo per la prima volta sul palco dell'Ariston nella categoria big. Quella del 2024 arriva 19 anni dopo l'esperienza tra i giovani, con il brano 'Mentre tutto scorre'. Nel 2021 aprirono la terza serata del Festival suonando 'Meraviglioso' e '4/3/1943' di Lucio Dalla.