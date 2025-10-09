OneRepublic, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Dopo l’appuntamento di Casalecchio di Reno, sabato 11 ottobre la formazione statunitense, guidata dalla voce di Ryan Tedder, si esibirà sul palco dell’Unipol Forum di Assago
Ritorno in Italia per gli OneRebublic. Il gruppo, guidato dalla voce di Ryan Tedder, si esibirà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
onerepublic all’unipol arena, la possibile scaletta
Venerdì 10 ottobre gli OneRepublic porteranno la loro energia sul palco dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Secondo quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i grandi successi. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 7 ottobre a Parigi:
- Feel Again
- Kids
- Good Life
- Runaway
- Singapore
- Secrets
- Rescue Me
- Run
- Stop and Stare
- Life in Color
- Something I Need
- Bleeding Love
- Halo
- Lose Somebody
- Apologize
- Can’t Stop
- I Need Your Love
- I Ain’t Worried
- Sunshine
- Love Runs Out
- I Lived
- Counting Stars
- I Don’t Wanna Wait / Calling (Lose My Mind) / If I Lose Myself
Dopo l’appuntamento di Casalecchio di Reno, la formazione statunitense sarà protagonista di un altro show in Italia. Infatti, sabato 11 ottobre gli OneRepublic si esibiranno sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Secondo quanto riportato su Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.45.
Dopo gli appuntamenti in Italia, il gruppo proseguiterà la tournée fino all’ultimo show in programma il 4 marzo 2026 a Taipei. Previsti concerti in numerose città: da Stoccolma a Tokyo passando per Melbourne e Seoul.
Nel 2007 gli OneRepublic hanno pubblicato l’album Dreaming Out Loud conquistando immediatamente il pubblico. Negli anni successivi il gruppo ha collezionato numerosi successi: da Waking Up a Native fino all’ultimo disco Artifical Paradise. Ricordiamo anche la nomination nella categoria Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals per Apologize alla 51esima edizione dei Grammy Awards.
