Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Torino

Dopo la doppia data di Torino, il cantautore partirà alla volta di Milano per i quattro appuntamenti sul palco dell’Unipol Forum. Successivamente, Marco Mengoni sarà in concerto a Pesaro, Bologna, Firenze, Eboli e infine Roma

marco mengoni a torino, la possibile scaletta dello show

Nuovo appuntamento a Torino per Marco Mengoni, reduce dal successo della tournée negli stadi. Dopo la leg italiana del nuovo tour nei palazzetti, l’artista (FOTO) sarà in concerto in Europa fino allo show conclusivo in scena il 10 dicembre nella capitale spagnola. Giovedì 9 ottobre il cantautore salirà sul palco dell’Inalpi Arena, questo l’indirizzo: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00.

Al momento la voce di No stress non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte alla data zero del tour negli stadi:

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Sai che

La valle dei Re

Black Hole Sun

Non me ne accorgo

Tutti hanno paura

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Fuoco di paglia

Cambia un uomo

Luce

Proteggiti da me

In due minuti

Un’altra storia

Tonight

Hola

Due vite

L’essenziale

Mi fiderò

La Casa Azul

Onde

Un fiore contro il diluvio

Proibito

Incenso

Mandare tutto all’aria

Pazza musica

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Sto bene al mare

Esseri umani