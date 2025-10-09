Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Torino

Dopo la doppia data di Torino, il cantautore partirà alla volta di Milano per i quattro appuntamenti sul palco dell’Unipol Forum. Successivamente, Marco Mengoni sarà in concerto a Pesaro, Bologna, Firenze, Eboli e infine Roma
Dopo la prima data all’Inalpi Arena, Marco Mengoni tornerà in concerto a Torino. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo della voce di Pronto a correre: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere eseguiti.
marco mengoni a torino, la possibile scaletta dello show
Nuovo appuntamento a Torino per Marco Mengoni, reduce dal successo della tournée negli stadi. Dopo la leg italiana del nuovo tour nei palazzetti, l’artista (FOTO) sarà in concerto in Europa fino allo show conclusivo in scena il 10 dicembre nella capitale spagnola. Giovedì 9 ottobre il cantautore salirà sul palco dell’Inalpi Arena, questo l’indirizzo: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00.
Al momento la voce di No stress non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte alla data zero del tour negli stadi:
- Ti ho voluto bene veramente
- Guerriero
- Sai che
- La valle dei Re
- Black Hole Sun
- Non me ne accorgo
- Tutti hanno paura
- No stress
- Voglio
- Muhammad Ali
- Fuoco di paglia
- Cambia un uomo
- Luce
- Proteggiti da me
- In due minuti
- Un’altra storia
- Tonight
- Hola
- Due vite
- L’essenziale
- Mi fiderò
- La Casa Azul
- Onde
- Un fiore contro il diluvio
- Proibito
- Incenso
- Mandare tutto all’aria
- Pazza musica
- Ma stasera
- Pronto a correre
- Io ti aspetto
- Sto bene al mare
- Esseri umani
Dopo il concerto di Torino, Marco Mengoni partirà alla volta di Milano per i quattro appuntamenti all’Unipol Forum. Successivamente, l’artista arriverà a Pesaro, Bologna, Firenze, Eboli e infine Roma. Questo il calendario completo:
- 12 ottobre - Milano, Unipol Forum
- 13 ottobre - Milano, Unipol Forum
- 15 ottobre - Milano, Unipol Forum
- 17 ottobre - Milano, Unipol Forum
- 21 ottobre - Pesaro, Vitrifrigo
- 22 ottobre - Pesaro, Vitrifrigo
- 24 ottobre - Bologna, Unipol Arena
- 25 ottobre - Bologna, Unipol Arena
- 28 ottobre - Firenze, Mandela Forum
- 29 ottobre - Firenze, Mandela Forum
- 31 ottobre - Firenze, Mandela Forum
- 2 novembre - Eboli, Palasele
- 4 novembre - Eboli, Palasele
- 5 novembre - Eboli, Palasele
- 8 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
- 9 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
- 12 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
- 13 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
Archiviata la leg italiana, Marco Mengoni porterà la sua musica in giro per l’Europa esibendosi a Ginevra, Stoccarda, Düsseldorf, Zurigo, Francoforte, Monaco, Bruxelles, Utrecht, Parigi, Esch-sur-Alzette, Londra e infine Madrid. A inizio settembre il cantautore ha pubblicato il nuovo singolo Piazza San Marco in collaborazione con Annalisa (FOTO).
