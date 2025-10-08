Olly a Milano, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago

Dopo lo spettacolo di Milano, il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo sarà in concerto martedì 14 e mercoledì 15 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e venerdì 17 ottobre al Palapartenope di Napoli

olly, la possibile scaletta del concerto all’unipol forum di assago

Nuovo appuntamento con la musica di Olly. Venerdì 10 ottobre il cantautore sarà in concerto all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 4 settembre all’Ippodromo di Milano:

È festa

L’anima balla

Polvere

Quei ricordi là

Bianca

Una vita

Un’altra volta

Paranoie

A noi non serve far l’amore

Ho voglia di te

La lavatrice si è rotta

A squarciagola

Quando piove / Hai fatto bene / Ho un amico / Lego / L’amore va

Sopra la stessa barca

L’amore è / L’amore va

Come noi non c’è nessuno

Depresso fortunato

Scarabocchi

Fammi morire

Noi che

Per due come noi

Questa domenica

I cantieri del Giappone

Balorda nostalgia

Il campione

Devastante

Il pescatore / Meno male che c’è il mare