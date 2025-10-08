Olly a Milano, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago

Dopo lo spettacolo di Milano, il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo sarà in concerto martedì 14 e mercoledì 15 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e venerdì 17 ottobre al Palapartenope di Napoli
Dopo lo spettacolo sul palco dello Stadium Genova, Olly (FOTO) sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
olly, la possibile scaletta del concerto all’unipol forum di assago
Nuovo appuntamento con la musica di Olly. Venerdì 10 ottobre il cantautore sarà in concerto all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 4 settembre all’Ippodromo di Milano:
- È festa
- L’anima balla
- Polvere
- Quei ricordi là
- Bianca
- Una vita
- Un’altra volta
- Paranoie
- A noi non serve far l’amore
- Ho voglia di te
- La lavatrice si è rotta
- A squarciagola
- Quando piove / Hai fatto bene / Ho un amico / Lego / L’amore va
- Sopra la stessa barca
- L’amore è / L’amore va
- Come noi non c’è nessuno
- Depresso fortunato
- Scarabocchi
- Fammi morire
- Noi che
- Per due come noi
- Questa domenica
- I cantieri del Giappone
- Balorda nostalgia
- Il campione
- Devastante
- Il pescatore / Meno male che c’è il mare
Approfondimento
Olly, album Tutta Vita (Sempre): "Sono un ragazzo che fa il ragazzo"
Archiviato il concerto di Milano, il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo porterà la sua musica a Roma e a Napoli. Questi i prossimi appuntamenti:
- Martedì 14 ottobre - Roma, Palazzo dello Sport
- Mercoledì 15 ottobre - Roma, Palazzo dello Sport
- Venerdì 17 ottobre - Napoli, Palapartenope
Dopo questa prima serie di date nei palazzetti, a marzo l’artista tornerà in tour con numerosi altri appuntamenti in giro per l’Italia: da Jesolo a Bari passando per Firenze e Pesaro. Questo il calendario completo:
- 7 marzo - Jesolo, Palazzo del Turismo
- 8 marzo - Jesolo, Palazzo del Turismo
- 10 marzo - Firenze, Nelson Mandela Forum
- 11 marzo - Firenze, Nelson Mandela Forum
- 13 marzo - Pesaro, Vitrifrigo Arena
- 16 marzo - Casalecchio di Reno, Unipol Arena
- 18 marzo - Torino, Inalpi Arena
- 20 marzo - Assago, Unipol Forum
- 22 marzo - Torino, Inalpi Arena
- 25 marzo - Roma, Palazzo dello Sport
- 26 marzo - Roma, Palazzo dello Sport
- 28 marzo - Eboli, Palasele
- 30 marzo - Bari, Palaflorio
Approfondimento
Olly, è uscito l'album Tutta Vita (Sempre) con 8 nuove canzoni
Inoltre, nell’estate del prossimo anno Olly sarà protagonista di altri cinque concerti, tre dei quali allo stadio Ferraris di Genova. Il cantautore ha dichiarato: “Mi sento immensamente fortunato per chi ho dietro le spalle e per chi ho davanti al palco ogni giorno”. Queste le date:
- 18 giugno - Genova, Stadio Luigi Ferraris
- 20 giugno - Genova, Stadio Luigi Ferraris
- 21 giugno - Genova, Stadio Luigi Ferraris
- 30 giugno - Roma, Rock in Roma
- 3 luglio - Caserta, Reggia di Caserta
Nel frattempo, l’album Tutta vita ha conquistato un altro importante riconoscimento arrivando a ben cinque dischi di platino.
©Getty
Sanremo 2025, chi è Olly con il brano Balorda nostalgia. FOTO
Sta per tornare all'Ariston l’artista ora reduce dal successo dell’album Tutta vita, che nel 2022 si era fatto conoscere al grande pubblico tra le fila dei Giovani