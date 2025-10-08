Esplora tutte le offerte Sky
Negramaro, la possibile scaletta del concerto a Torino

Musica
©Getty

La band capitanata da Giuliano Sangiorgi, venerdì 10 ottobre, porterà il "Negramaro Palasport 2025" tour all'Inalpi Arena di Torino. La tournée si concluderà al Palazzo dello Sport di Roma il 29 ottobre

Dopo la data zero a Palazzo del Turismo di Jesolo il 27 settembre scorso, e le date dell'Unipol Forum di Assago e l'ultima all'Unipol Arena di Bologna il 7 ottobre è la volta dell'Inalpi Arena di Torino per la band salentina che proprio nella città della Mole si esibirà il prossimo 10 ottobre.  

Ecco la possibile scaletta secondo alcune indiscrezioni e basandosi su quando presentato nelle primissime date del tour composta da 23 brani, tra vecchi successi e nuove proposte: 

 

Luna piena

Ricominciamo tutto

Contatto

Fino all’imbrunire

La prima volta

Per uno come me

Nuvole e lenzuola

Io direi di sì

Berlino Est

Diamanti

Fino al giorno nuovo

Estate

Un passo indietro

Solo tre minuti

Cade la pioggia

Free love

L’immenso

Via le mani dagli occhi

Marziani

Meraviglioso

Mentre tutto scorre

Parlami d’amore

Ora ti canto il mare

Un tour live nei maggiori Palasprot d'Italia che tocca le principali città della penisola da nord a sud fino alla Sicilia. La band presenterà sul tutti i più grandi successi di una carriera lunga 25 anni. Ecco tutte le date: 

 

PALAZZO DEL TURISMO, JESOLO

  • sabato 27 settembre 2025

UNIPOL FORUM, MILANO

  • venerdì 03 ottobre 2025

UNIPOL ARENA, BOLOGNA

  • martedì 07 ottobre 2025

INALPI ARENA, TORINO

  • venerdì 10 ottobre 2025

NELSON MANDELA FORUM, FIRENZE

  • domenica 12 ottobre 2025

PALASELE, EBOLI

  • martedì 14 ottobre 2025

PALAFLORIO, BARI

  • venerdì 17 ottobre 2025

  • sabato 18 ottobre 2025

  • domenica 19 ottobre 2025

PALA RESCIFINA, MESSINA

  • giovedì 23 ottobre 2025

  • venerdì 24 ottobre 2025

  • sabato 25 ottobre 2025

PALAZZO DELLO SPORT, ROMA

  • mercoledì 29 ottobre 2025

