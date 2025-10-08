Negramaro, la possibile scaletta del concerto a Torino

La band capitanata da Giuliano Sangiorgi, venerdì 10 ottobre, porterà il "Negramaro Palasport 2025" tour all'Inalpi Arena di Torino. La tournée si concluderà al Palazzo dello Sport di Roma il 29 ottobre
Dopo la data zero a Palazzo del Turismo di Jesolo il 27 settembre scorso, e le date dell'Unipol Forum di Assago e l'ultima all'Unipol Arena di Bologna il 7 ottobre è la volta dell'Inalpi Arena di Torino per la band salentina che proprio nella città della Mole si esibirà il prossimo 10 ottobre.
Ecco la possibile scaletta secondo alcune indiscrezioni e basandosi su quando presentato nelle primissime date del tour composta da 23 brani, tra vecchi successi e nuove proposte:
Luna piena
Ricominciamo tutto
Contatto
Fino all’imbrunire
La prima volta
Per uno come me
Nuvole e lenzuola
Io direi di sì
Berlino Est
Diamanti
Fino al giorno nuovo
Estate
Un passo indietro
Solo tre minuti
Cade la pioggia
Free love
L’immenso
Via le mani dagli occhi
Marziani
Meraviglioso
Mentre tutto scorre
Parlami d’amore
Ora ti canto il mare
Un tour live nei maggiori Palasprot d'Italia che tocca le principali città della penisola da nord a sud fino alla Sicilia. La band presenterà sul tutti i più grandi successi di una carriera lunga 25 anni. Ecco tutte le date:
PALAZZO DEL TURISMO, JESOLO
sabato 27 settembre 2025
UNIPOL FORUM, MILANO
venerdì 03 ottobre 2025
UNIPOL ARENA, BOLOGNA
martedì 07 ottobre 2025
INALPI ARENA, TORINO
venerdì 10 ottobre 2025
NELSON MANDELA FORUM, FIRENZE
domenica 12 ottobre 2025
PALASELE, EBOLI
martedì 14 ottobre 2025
PALAFLORIO, BARI
venerdì 17 ottobre 2025
sabato 18 ottobre 2025
domenica 19 ottobre 2025
PALA RESCIFINA, MESSINA
giovedì 23 ottobre 2025
venerdì 24 ottobre 2025
sabato 25 ottobre 2025
PALAZZO DELLO SPORT, ROMA
mercoledì 29 ottobre 2025
©Kika Press
Sanremo 2024, i Negramaro sul palco cantano Ricominciamo tutto
La band salentina festeggia quest'anno venti anni di carriera salendo per la prima volta sul palco dell'Ariston nella categoria big. Quella del 2024 arriva 19 anni dopo l'esperienza tra i giovani, con il brano 'Mentre tutto scorre'. Nel 2021 aprirono la terza serata del Festival suonando 'Meraviglioso' e '4/3/1943' di Lucio Dalla.