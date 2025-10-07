Esplora tutte le offerte Sky
Negramaro in concerto a Bologna, la possibile scaletta

Musica
©Getty

La band capitanata da Giuliano Sangiorgi, martedì 7 ottobre, porterà il "Negramaro Palasport 2025" tour a Bologna. La tournée si concluderà al Palazzo dello Sport di Roma il 29 ottobre

I Negramaro arrivano a Bologna. Martedì 7 ottobre, la band di Giuliano Sangiorgi sarà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno per il Negramaro Palasport 2025.

 Il Negramaro Palasport 2025

I Negramaro tornano sul palco con il tour Negramaro Palasport 2025, un viaggio dal vivo partito il 27 settembre 2025 dal Palazzo del Turismo, che toccherà le principali città italiane. Il tour offre l’occasione di ascoltare dal vivo i brani che hanno segnato la carriera della band.  

Dopo Bologna, la tournée farà le seguenti tappe:

  • Inalpi Arena di Torino, il 10 ottobre
  • Nelson Mandela Forum di Firenze, il 12 ottobre
  • Palasele di Eboli (SA), il 14 ottobre
  • Palaflorio di Bari, il 17-18-19 ottobre
  • Pala Rescifina di Messina, il 23-24-25 ottobre
  • Palazzo dello Sport di Roma, il 29 ottobre

La scaletta

La scaletta del concerto dei Negramaro a Bologna non è stata ufficializzata. Tuttavia, è possibile che replichino la setlist portata in scena lo scorso 27 settembre alla data zero di Jesolo:
 

Così nel 2024 a San Siro

Luna piena

Sei tu la mia città

Il posto dei santi

Ricominciamo tutto

Contatto

Fino all’imbrunire

La prima volta

Per uno come me

Ti è mai successo?

Nuvole E Lenzuola

Senza fiato

Ti vorrei sollevare ft Elisa

Basta così ft Elisa

Diamanti ft Elisa

Fino al Giorno Nuovo

Estate ft Tananai

Cade la pioggia

Solo tre minuti

Amore che torni

L’immenso

Via le mani dagli occhi

Meraviglioso

Mentre tutto scorre

Parlami d’amore

Approfondimento

Negramaro Palasport 2025, al via il tour indoor della band: "Portiamo anche le nostre riflessioni"

