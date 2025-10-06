Damiano David, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Forum

Dopo l’appuntamento all’Unipol Forum di Assago, sabato 11 e domenica 12 ottobre Damiano David sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. A maggio l’artista ha pubblicato il suo primo album solista Funny Little Fears
Dopo le prime date in giro per l’Europa, Damiano David sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago per il primo dei tre appuntamenti live previsti in Italia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concerto: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
damiano david in concerto all’unipol forum di assago
Successo straordinario per il tour mondiale di Damiano David. Le prime date della tournée hanno registrato il tutto esaurito grazie all’affetto di migliaia di fan. Martedì 7 settembre il cantautore porterà la sua energia sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 4 ottobre al concerto di Zurigo:
- Born with a Broken Heart
- The First Time
- Mysterious Girl
- Voices
- Cinnamon
- Nothing Breaks Like a Heart
- Talk To Me
- Perfect Life
- Sick Of Myself
- The Bruise
- Tangerine
- Zombie Lady
- Tango
- Angel
- Over
- Mars
- The First Time
- Naked / Solitude (No One Understand Me)
Successivamente, l'artista proseguirà la tournée esibendosi in numerose altre nazioni: dall'Australia al Giappone passando per il Brasile, il Cile, l'Argentina, la Colombia, il Messico, gli Stati Uniti d'America e il Canada.
A maggio Damiano David ha lanciato il suo primo album solista Funny Little Fears riscuotendo ottimi consensi da parte del pubblico e della critica. Il lavoro, certificato disco d’oro in Italia, ha scalato le classifiche a livello internazionale. Inoltre, l’artista ha ricevuto ben due nomination agli MTV Video Music Awards 2025 nelle categorie Push Performance of the Year per Next Summer e Best Long Form Video per Funny Little Stories.
