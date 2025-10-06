Damiano David, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Forum

Dopo l’appuntamento all’Unipol Forum di Assago, sabato 11 e domenica 12 ottobre Damiano David sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. A maggio l’artista ha pubblicato il suo primo album solista Funny Little Fears

Dopo le prime date in giro per l’Europa, Damiano David sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago per il primo dei tre appuntamenti live previsti in Italia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concerto: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

damiano david in concerto all’unipol forum di assago Successo straordinario per il tour mondiale di Damiano David. Le prime date della tournée hanno registrato il tutto esaurito grazie all’affetto di migliaia di fan. Martedì 7 settembre il cantautore porterà la sua energia sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 4 ottobre al concerto di Zurigo: Born with a Broken Heart

The First Time

Mysterious Girl

Voices

Cinnamon

Nothing Breaks Like a Heart

Talk To Me

Perfect Life

Sick Of Myself

The Bruise

Tangerine

Zombie Lady

Tango

Angel

Over

Mars

The First Time

Naked / Solitude (No One Understand Me) Approfondimento Damiano David, uscita la nuova canzone Talk to Me: testo e significato

Dopo l’appuntamento all’Unipol Forum di Assago, sabato 11 e domenica 12 ottobre Damiano David (FOTO) sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Successivamente, l’artista proseguirà la tournée esibendosi in numerose altre nazioni: dall'Australia al Giappone passando per il Brasile, il Cile, l'Argentina, la Colombia, il Messico, gli Stati Uniti d’America e il Canada. Approfondimento Damiano David ha registrato insieme a Nile Rodgers "Talk to me"