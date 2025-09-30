Oasis, esce una ristampa per i 25 anni di "Familiar to Millions"Musica A sinistra, la copertina dell'album "Familiar to Millions"; a destra, una foto di Liam e Noel Gallagher durante la reunion del 2025 degli Oasis (credits: Getty Images)
La band simbolo del britpop riporta in vita il loro storico live di Wembley un quarto di secolo dopo. Correva il luglio del 2000 quando il gruppo dei fratelli Gallagher affrontò il pubblico oceanico dell’iconico stadio Londra. Adesso quel documento sonoro torna a nuova vita con una ristampa che riporta sugli scaffali cd e vinili in edizione limitata
I fan degli Oasis innalzino pure i calici per brindare alla ristampa per i 25 anni di Familiar to Millions!
La band simbolo del britpop riporta in vita il loro storico live di Wembley un quarto di secolo dopo. Correva il luglio del 2000 quando il gruppo dei fratelli Gallagher affrontò il pubblico oceanico dell’iconico stadio Londra. Adesso quel documento sonoro torna a nuova vita con una ristampa che riporta sugli scaffali cd e vinili in edizione limitata.
Dalla cronaca di un concerto alla leggenda
Il 21 luglio 2000 segnò una tappa fondamentale per i Gallagher e compagnia bella. Il concerto londinese, immortalato in Familiar to Millions, si impose immediatamente come testimonianza di una stagione irripetibile della band di Manchester. Non solo un live, ma una sorta di manifesto generazionale che fissava su nastro l’energia di quegli anni. Con la nuova edizione, gli ascoltatori hanno la possibilità di rivivere quell’atmosfera senza tempo.
Approfondimento
Oasis, Liam Gallagher al concerto di Wembley: "Al prossimo anno"
Le nuove edizioni in uscita
La ristampa di Familiar to Millions arriverà nei negozi il 14 novembre 2025 e sarà proposta in due formati principali: doppio cd e triplo vinile. Quest’ultimo si distingue per la varietà cromatica delle stampe, disponibili in argento, rosso, nero e blu. Una scelta pensata per collezionisti e appassionati che desiderano arricchire la propria raccolta con un oggetto dal forte valore estetico oltre che musicale.
Approfondimento
Oasis, all'asta la chitarra distrutta di Liam Gallagher
Un autunno di anniversari
L’operazione dedicata a Familiar to Millions si inserisce in un calendario di celebrazioni che ha già visto un’altra ricorrenza di rilievo. Pochi giorni prima, il 3 ottobre, è infatti attesa la riedizione di What's The Story Morning Glory?, che festeggia i trent’anni dalla pubblicazione. Due anniversari ravvicinati che riportano al centro della scena il repertorio degli Oasis e sottolineano quanto il loro peso continui a essere determinante nella storia del rock britannico.
Approfondimento
I reunion tour fanno aumentare gli ascolti streaming
La scaletta: i momenti salienti di Wembley
La versione per il venticinquesimo anniversario non altera la struttura originale del live. La scaletta rimane fedele all’ordine con cui, nel 2000, si susseguirono brani simbolo e pezzi meno scontati, mescolando singoli da classifica e composizioni più audaci. Un mosaico che restituiva allora – e restituisce oggi – tutta la complessità di una band al culmine della carriera.
Approfondimento
Oasis Live '25, i Gallagher tornano a Wembley per due show indimenticabili
La tracklist della ristampa
Di seguito trovate la tracklist dei due CD della ristampa:
Cd1
Fuckin' In The Bushes
Go Let It Out
Who Feels Love?
Supersonic
Shakermaker
Acquiesce
Step Out
Gas Panic!
Roll With It
Stand By Me
Cd2
Wonderwall
Cigarettes & Alcohol
Don't Look Back In Anger
Live Forever
Hey Hey, My My
Champagne Supernova
Rock 'n' Roll Star
Helter Skelter
©Getty
Oasis, a Cardiff parte il tour-reunion dei fratelli Gallagher. FOTO
Sedici anni dopo lo scioglimento, la band di Manchester si è riunita e ha dato il via all’attesissimo tour mondiale. Primo dei 41 live al Principality Stadium, davanti a 74mila spettatori. Liam e Noel sono saliti sul palco abbracciati, poi hanno incantato con le loro canzoni più famose