Fedez in concerto a Milano al Forum di Assago, la possibile scaletta

Venerdì 19 e sabato 20 agosto, il rapper (che ha da poco pubblicato un nuovo singolo) è atteso nella sua Milano

Fedez torna a Milano. Il rapper, venerdì 19 e sabato 20 settembre, è atteso all'Unipol Forum d'Assago (la seconda data è stata annunciata dopo l'immediato sold-out della prima).

Un ritorno atteso

Nel momento dell'annuncio dei due concerti al Forum, Fedez ha parlato di un palco a 360° gradi, simile al concerto tenuto nella stessa location durante il Poopholista tour.

"È dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo. Esattamente dieci anni fa salivo sul palco del Forum per il PopHoolista Tour, un concerto con il palco al centro, perché intorno c’eravate voi": così scriveva il rapper. Che, nel frattempo, è diventato marito e padre, si è separato, ha ritrovato l'amore (con Giulia Honegger) ed è tornato a fare musica.