Fedez in concerto a Milano al Forum di Assago, la possibile scaletta

Musica
©Getty

Venerdì 19 e sabato 20 agosto, il rapper (che ha da poco pubblicato un nuovo singolo) è atteso nella sua Milano

Fedez torna a Milano. Il rapper, venerdì 19 e sabato 20 settembre, è atteso all'Unipol Forum d'Assago (la seconda data è stata annunciata dopo l'immediato sold-out della prima).

Un ritorno atteso

Nel momento dell'annuncio dei due concerti al Forum, Fedez ha parlato di un palco a 360° gradi, simile al concerto tenuto nella stessa location durante il Poopholista tour.

 

dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo. Esattamente dieci anni fa salivo sul palco del Forum per il PopHoolista Tour, un concerto con il palco al centro, perché intorno c’eravate voi": così scriveva il rapper. Che, nel frattempo, è diventato marito e padre, si è separato, ha ritrovato l'amore (con Giulia Honegger) ed è tornato a fare musica.

La scaletta

La scaletta dei concerti di Fedez a Milano non è stata diffusa. In rete, è stata diffusa però un'ipotetica setlist:

Tutto il contrario

Bella stronza

Magnifico

Cigno Nero

Senza pagare

Italiana

Vorrei ma non posto

Pensavo fosse amore e invece…

Scelte stupide

Sapore

L’Amore Eternit

21 grammi

Holding Out for a Hero

Non c’è due senza trash

Comunisti col Rolex

Generazione Boh

Favorisca i sentimenti

Prima di ogni cosa

La dolce vita

Mille

Chiamami per nome

Battito

Fedez, Elly Schlein e Jannik Sinner nelle strofe di una nuova canzone

Fedez in concerto a Milano al Forum di Assago, la possibile scaletta

